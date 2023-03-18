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2023-03-18
Шольц відреагував на рішення МКС: "Ніхто не стоїть вище за закон"
Це те, що стає ясно прямо зараз, додав він.
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення МКС видати ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. Про це повідомляє
"Міжнародний кримінальний суд - правильний інститут для розслідування воєнних злочинів... Справа в тому, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз", - зазначає Шольц.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua