Шольц відреагував на рішення МКС: "Ніхто не стоїть вище за закон"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення МКС видати ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. Про це повідомляє The Guardian, цитуючи його заяву під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо.

"Міжнародний кримінальний суд - правильний інститут для розслідування воєнних злочинів... Справа в тому, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз", - зазначає Шольц.