Шольц відреагував на рішення МКС: "Ніхто не стоїть вище за закон"

Це те, що стає ясно прямо зараз, додав він.

Шольц відреагував на рішення МКС:
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення МКС видати ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. Про це повідомляє The Guardian, цитуючи його заяву під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою в Токіо.

"Міжнародний кримінальний суд - правильний інститут для розслідування воєнних злочинів... Справа в тому, що ніхто не стоїть вище за закон, і це те, що стає ясно прямо зараз", - зазначає Шольц.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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