США закликали Туреччину та Угорщину прискорити схвалення вступу Фінляндії і Швеції в НАТО

Сполучені Штати привітали заяву президента Туреччини Реджеп Тайїпа Ердогана про те, що він направить протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО до парламенту Туреччини, і сподіваються на швидке завершення цього процесу, йдеться у заяві радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

США також закликали Туреччину швидко ратифікувати протоколи про вступ Швеції.

«Крім того, ми закликаємо Угорщину без зволікань завершити процес ратифікації протоколів про вступ до НАТО як Фінляндії, так і Швеції», - йдеться у заяві.

«Швеція і Фінляндія є сильними, спроможними партнерами, які поділяють цінності НАТО і будуть зміцнювати Альянс і робити внесок у європейську безпеку», - наголосив Салліван, додавши, що Сполучені Штати вважають, що обидві країни повинні стати членами НАТО якнайшвидше.

Вчора Ердоган заявив, що Туреччина починає процес затвердження заявки Фінляндії на вступ до НАТО, зокрема питання буде найближчим часом розглянуте у турецькому парламенті.