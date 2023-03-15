Atlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчилася

Владімір Путін сподівався поставити Європу на коліна під час зими, сильно скоротивши російські поставки газу. Але оскільки весна вже почалася, стало очевидно, що він не добився успіху в цьому. Європейські споживачі не замерзли у своїх домівках. А європейські економіки почали демонструвати обнадійливі ознаки відновлення.

Везіння допомогло Європі пережити російську газову атаку. Погода була сприятливою на всьому континенті протягом зими. Також допомогла певна ретельна підготовка: газові сховища були заповнені ще до початку опалювального сезону в листопаді 2022 року. Але важливо і те, що глобальної конкуренції за поставки впродовж зими не було. Тому що Китай - найбільший у світі споживач газу - намагався розібратися з наслідками жорсткого карантину, запровадженого через COVID-19, - пояснює в статті для Atlantic Council доктор Аура Сабадус з Independent Commodity Intelligence Services.