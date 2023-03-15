Atlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчилася

В 2023 році європейців чекає ціла низка викликів, пов’язаних з енергетичним забезпеченням, інформує ZN.ua.

Atlantic Council: Путін не зміг заморозити Європу, але енергетична війна Росії ще не закінчилася
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Владімір Путін сподівався поставити Європу на коліна під час зими, сильно скоротивши російські поставки газу. Але оскільки весна вже почалася, стало очевидно, що він не добився успіху в цьому. Європейські споживачі не замерзли у своїх домівках. А європейські економіки почали демонструвати обнадійливі ознаки відновлення.

Везіння допомогло Європі пережити російську газову атаку. Погода була сприятливою на всьому континенті протягом зими. Також допомогла певна ретельна підготовка: газові сховища були заповнені ще до початку опалювального сезону в листопаді 2022 року. Але важливо і те, що глобальної конкуренції за поставки впродовж зими не було. Тому що Китай - найбільший у світі споживач газу - намагався розібратися з наслідками жорсткого карантину, запровадженого через COVID-19, - пояснює в статті для Atlantic Council доктор Аура Сабадус з Independent Commodity Intelligence Services.


Лесь Димань, ZN.ua





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