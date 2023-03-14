У МЗС України прокоментували заяви ДеСантіса щодо підтримки нашої держави

У відомстві запросили політика відвідати Україну.

На тлі заяв ймовірного кандидата у президента США від Республіканської партії про те, що у Сполучених Штатів є багато важливих інтересів, проте до їх переліку не входить "територіальна суперечка між Україною та Росією", у міністерстві закордонних справ України запросили його до України, що він міг побачити усе на власні очі. Про це Речник МЗС України Олег Ніколенко написав у своєму Twitter.

"Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб отримати глибше розуміння повномасштабного вторгнення Росії та загроз, які воно становить для інтересів США", — зазначив речник МЗС.

Ніколенко додав, що Десантіс як колишній військовий, який побував у зоні бойових дій, "знає різницю між "суперечкою" та війною".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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