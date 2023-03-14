Bloomberg: ДеСантіс критикою допомоги Україні відштовхує впливових республіканців

В понеділок Рон ДеСантіс висловив сильні побоювання щодо американської підтримки України в обороні проти вторгнення Росії. І тим самим він відвернувся не лише від адміністрації Джо Байдена, а й від впливових членів Республіканської партії.

Про це пише Bloomberg , нагадуючи, що губернатор Флориди і потенційний кандидат в президенти США від республіканців сказав в ефірі програми Такера Карлсона, що захист американських південних кордонів, протистояння з Китаєм і зміцнення американської армії повинно стати пріоритетом.

«Адміністрація Байдена фактично видає «незаповнені чеки», щоб профінансувати цей конфлікт «так довго, як буде потрібно», без будь-яких визначених цілей або відповідальності, тим самим відволікає нас від найбільших проблем нашої країни», - сказав ДеСантіс.

Слова про «незаповнені чеки» повторюють критику спікера Палати представників Кевіна МакКарті. Втім, ДеСантіс не сказав, що Україна взагалі потрібно припинити допомагати.

«Безумовно, мир повинен бути метою. США не повинні надавати допомогу, яка б передбачала розгортання американських військ або дозволила Україні вести наступальні операції за межами своїх кордонів», - додав республіканець.