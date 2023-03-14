Повітряні сили США хочуть списати 310 літаків у 2024-му році

Повітряні сили США хочуть вивільнити кошти для фінансування нових програм та закупівлі літаків. У 2024 році з цією метою планують списати 310 літаків. Таку цифру розглядають в рамках бюджету на 2024 фінансовий рік, пише видання Defense News .

Відомо, що в 2024 році ПС США хочуть отримати загалом 215,1 млрд доларів, що на 9,3 млрд доларів більше, ніж у цьому році. З цих коштів 5 млрд підуть на збільшення бюджету "досліджень, розробки, випробувань та оцінку", в результаті чого він має зрости до 55,4 млрд доларів.

Серед іншого, у ПС США 2024-го року планують закупити 72 винищувачі, з яких 48 F-35A та 24 F-15EX. Також продовжать працювати над такими програмами, як новітній бомбардувальник B-21 Raider, літаки AWACS Boeing E-7A та іншими.