Повітряні сили США хочуть списати 310 літаків у 2024-му році

За рахунок цього збільшиться фінансування нових програм, інформує ZN.ua.

Повітряні сили США хочуть списати 310 літаків у 2024-му році
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Повітряні сили США хочуть вивільнити кошти для фінансування нових програм та закупівлі літаків. У 2024 році з цією метою планують списати 310 літаків. Таку цифру розглядають в рамках бюджету на 2024 фінансовий рік, пише видання Defense News.

Відомо, що в 2024 році ПС США хочуть отримати загалом 215,1 млрд доларів, що на 9,3 млрд доларів більше, ніж у цьому році. З цих коштів 5 млрд підуть на збільшення бюджету "досліджень, розробки, випробувань та оцінку", в результаті чого він має зрости до 55,4 млрд доларів.

Серед іншого, у ПС США 2024-го року планують закупити 72 винищувачі, з яких 48 F-35A та 24 F-15EX. Також продовжать працювати над такими програмами, як новітній бомбардувальник B-21 Raider, літаки AWACS Boeing E-7A та іншими.

Щодо літаків, які планують списати, то передусім це штурмовики A-10, від яких у США планують повністю відмовитися до 2028-2029 років – у 2024 планують списати 42 літаки, а цього року запланована відправка "на пенсію" 21 штурмовика.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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