WSJ: В Демократичній партії прокоментували, чому ДеСантіс критикує допомогу Україні

Губернатор Флориди Рон ДеСантіс, який може стати кандидатом в президенти США від Республіканської партії, в понеділок заявив, що Америка не обов’язково повинна допомагати Україні в протистоянні вторгненню Росії. Натомість Вашингтону варто зосередити свої ресурси на вирішення власних проблем.

«У США багато важливих національних інтересів: захистити свої кордони, вирішити кризу з готовністю нашої армії, добитися енергетичної безпеки і незалежності, стримувати економічну, культурну і військову силу Компартії Китаю. Ще більше втягування в територіальні суперечки між Україною і Росією - не один з них», - нагадує Wall Street Journal про слова ДеСантіса, які він сказав в ефірі програми Tucker Carlson Tonight на Fox News.

Ці слова прозвучали у відповідь на запитання, які ведучий Такер Карлсон ставить всім потенційним кандидатам в президенти від Республіканської партії. В Демократичній партії прокоментували відповідь ДеСантіса.

«Звісно ж, MAGA-республіканці Дональд Трамп і Рон ДеСантіс будуть використовувати платформу Такера Карлсона, щоб оголосити, що вони швидше стануть на бік Владіміра Путіна, ніж України і демократії. Це лише останній приклад того, що в гонитві за виборчу базу MAGA перед 2024 роком республіканці будуть займати все більш екстремальні позиції, навіть якщо це підриває наших союзників і демократію», - сказала прес-секретар Демократичного національного комітету Аммар Маусса.