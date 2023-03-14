Втрати ворога за 13 березня: ЗСУ за добу знищили 740 російських окупантів

Минулої доби українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 160 540 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Втрати ворога