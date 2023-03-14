Новостей.COM ⇒
2023-03-14
Втрати ворога за 13 березня: ЗСУ за добу знищили 740 російських окупантів
Минулої доби українські захисники ліквідували ще 710 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 160 540 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Втрати ворога
- особового складу — близько 160540 (+740) осіб ліквідовано,
- танків — 3484 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 6789 (+15) од,
- артилерійських систем — 2519 (+16) од,
- РСЗВ — 495 (+2) од,
- засоби ППО — 260 (+1) од,
- літаків - 304 (+0) од,
- гелікоптерів — 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2120 (+11),
- крилаті ракети — 907 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5367 (+13) од,
- спеціальна техніка — 256 (+5).