Кремлю не подобається версія про «український слід» на «Північних потоках», тому вони звинувачують США
Розслідування американського журналіста Сеймура Герша Москва вважає основною версією того, що відбулося, інформує
Американський журналіст-розслідувач Сеймур Херш вважає, що до вибухів на газопроводах Nord Stream минулого року причетні Сполучені Штати. Тому офіційна Москва вважає саме цю версію основною. Як американський журналіст допомагає розповсюджувати російські наративи пояснив читачам ZN.UA у матеріалі «Хто і навіщо придумав, що Україна підірвала «Північні потоки»?» глава Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.
«Хоч як дивно це виглядає на перший погляд, версія цілої групи провідних американських та європейських видань про «український слід» не сподобалася Москві. Це тому, що у них є своя власна «легенда», яку вони почали проштовхувати практично відразу після 26 вересня, а 8 лютого додали їй «допінгу». Це про американо-норвезький диверсійний тандем від пулітцерівського лауреата Сеймура Герша. Але він явно передав куті меду: у своєму розслідуванні щодо мотивів США і Норвегії знищити російського конкурента для своїх постачань газу до Європи Герш вісім разів повторив словосполучення про дешевий російський газ із натяком на дорогий американський і норвезький», — зазначив Гончар.
Він переконаний, що це явно занадто для такого тексту і показує, чиї вуха стирчать за цим головним аргументом газової пропаганди Кремля в ХХІ столітті.
Однак саме версія Герша є основною для Росії. Представник РФ в ООН Небензя розтиражував її офіційним листом на ім’я Генсека ООН від 16 лютого з вимогою провести термінове розслідування: «Оприлюднені 8 лютого 2023 року результати розслідування американського журналіста Сеймура Герша свідчать про факт скоєння військовими Сполучених Штатів Америки та їхніми норвезькими посіпаками злочинної атаки на три гілки газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі. Адміністрація Джо Байдена, яка віддала протиправний наказ, несе повну відповідальність…».