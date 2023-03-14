Американський журналіст-розслідувач Сеймур Херш вважає, що до вибухів на газопроводах Nord Stream минулого року причетні Сполучені Штати. Тому офіційна Москва вважає саме цю версію основною. Як американський журналіст допомагає розповсюджувати російські наративи пояснив читачам ZN.UA у матеріалі «Хто і навіщо придумав, що Україна підірвала «Північні потоки»?» глава Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Хоч як дивно це виглядає на перший погляд, версія цілої групи провідних американських та європейських видань про «український слід» не сподобалася Москві. Це тому, що у них є своя власна «легенда», яку вони почали проштовхувати практично відразу після 26 вересня, а 8 лютого додали їй «допінгу». Це про американо-норвезький диверсійний тандем від пулітцерівського лауреата Сеймура Герша. Але він явно передав куті меду: у своєму розслідуванні щодо мотивів США і Норвегії знищити російського конкурента для своїх постачань газу до Європи Герш вісім разів повторив словосполучення про дешевий російський газ із натяком на дорогий американський і норвезький», — зазначив Гончар.

Він переконаний, що це явно занадто для такого тексту і показує, чиї вуха стирчать за цим головним аргументом газової пропаганди Кремля в ХХІ столітті.