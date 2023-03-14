В Кремлі продовження зернової угоди назвали «жестом доброї волі»

В Росії назвали «жестом доброї волі продовження дії зернової угоди на 60 днів. Таку заяву у вівторок, 14 березня, зробив речник президента РФ Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков.

«Продовження зернової угоди на 60 днів – жест доброї волі з боку Росії», сказав він на брифінгу журналістам.

За його словами, РФ сподівається, що другу частину зернової угоди, яка передбачає зняття обмежень на експорт російської сільгосппродукції, буде виконано.

Вранці заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що угоду про експорт зерна з українських портів продовжили на колишніх умовах на 60 днів.