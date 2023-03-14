Десантіс вважає, що питання допомоги Україні не в інтересах США, назвавши війну "територіальною суперечкою"

Також він заявив, що саме політика Байдена призвела до союзу Китаю та Росії, інформує ZN.ua.

Військова допомога Україні не в інтересах США, переконаний губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головний конкурентам Дональда Трампа на роль кандидата в президенти від республіканців. Під час інтерв'ю Fox News він зауважив, що у США є багато важливих інтересів, проте до їх переліку не входить "територіальна суперечка між Україною та Росією".

"США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволити Україні брати участь у наступальних операціях за її межами, надання F-16 та ракет великої дальності не обговорюється", — сказав Десантіс.

Він додав, що американці мають право знати, "як мільярди доларів платників податків США використовуються в Україні".

Також Десансіс звинуватив чинного президента США Джо Байдена в тому, що його політика нібито підштовхнула Росію до фактичного союзу з Китаєм.

"Ескалація участі США в російсько-українській війні ризикує явно втягнути США в конфлікт і наблизити нас до гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу", — заявив губернатор.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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