Десантіс вважає, що питання допомоги Україні не в інтересах США, назвавши війну "територіальною суперечкою"

Військова допомога Україні не в інтересах США , переконаний губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головний конкурентам Дональда Трампа на роль кандидата в президенти від республіканців. Під час інтерв'ю Fox News він зауважив, що у США є багато важливих інтересів, проте до їх переліку не входить "територіальна суперечка між Україною та Росією".

" США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволити Україні брати участь у наступальних операціях за її межами, надання F-16 та ракет великої дальності не обговорюється", — сказав Десантіс.

Він додав, що американці мають право знати, "як мільярди доларів платників податків США використовуються в Україні".

Також Десансіс звинуватив чинного президента США Джо Байдена в тому, що його політика нібито підштовхнула Росію до фактичного союзу з Китаєм.