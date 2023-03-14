Закордонні паспорти через зміну правил транслітерації не анулюють

Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде, а вже анульовані паспорти поновлять, повідомив народний депутат Роман Бабій.

Про це, за його словами розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко під час засідання комітету Верховної Ради з питань правової політики

«За твердженням очільниці ДМС процес ануляції зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, поновлено (чи найближчим часом буде поновлено)», — написав він у Facebook.

Наразі близько 34 тисяч громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією і це, за словами Бабія, викликає незадоволення європейських партнерів,.

«Деякі українці зловживають цим: обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання - значить не одна й та ж людина», — пояснив депутат.

Він додав, що з проблемою будуть боротися, однак не анулюванням паспортів, а переконуванням змінити документи просто зараз, або по закінченню терміну дії.

В Україні у лютому 2023 року відбулося оновлення програмного забезпечення в системі оформлення біометричних паспортних документів.

У Державній міграційній службі повідомили, що якщо у громадян України різна транслітерація у закордонному паспорті та ID-картці, то дійсним визнається останній оформлений документ.