Закордонні паспорти через зміну правил транслітерації не анулюють

Вже анульовані документи незабаром відновлять.

Закордонні паспорти через зміну правил транслітерації не анулюють
© Державна міграційна служба

Анулювання закордонних паспортів у зв’язку зі зміною правил транслітерації не буде, а вже анульовані паспорти поновлять, повідомив народний депутат Роман Бабій.

Про це, за його словами розповіла голова Державної міграційної служби Наталія Науменко під час засідання комітету Верховної Ради з питань правової політики

«За твердженням очільниці ДМС процес ануляції зупинено, а дію тих паспортів, які вже анулювалися у зв'язку з цим, поновлено (чи найближчим часом буде поновлено)», — написав він у Facebook.

Наразі близько 34 тисяч громадян України мають закордонні паспорти з різною транслітерацією і це, за словами Бабія, викликає незадоволення європейських партнерів,.

«Деякі українці зловживають цим: обходять обмеження на перебування за кордоном та отримання допомоги, використовуючи для цього свої різні паспорти, написання ім'я чи прізвища в яких відрізняється. А на папері (чи в електронній базі) різне написання - значить не одна й та ж людина», — пояснив депутат.

Він додав, що з проблемою будуть боротися, однак не анулюванням паспортів, а переконуванням змінити документи просто зараз, або по закінченню терміну дії.

В Україні у лютому 2023 року відбулося оновлення програмного забезпечення в системі оформлення біометричних паспортних документів.

У Державній міграційній службі повідомили, що якщо у громадян України різна транслітерація у закордонному паспорті та ID-картці, то дійсним визнається останній оформлений документ.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системіЗеленський майже через рік підписав закон про зміну підготовку прокурорів: що міняється в системі
Україна може отримати польські МіГ-29 через 4-6 тижнів — МоравецькийУкраїна може отримати польські МіГ-29 через 4-6 тижнів — Моравецький
"Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути...""Паша Мерседес" зірвався на погрози через виселення УПЦ МП: "Можемо і усунути..."
Андрющенко: до Криму через Маріуполь окупанти везуть «зуби дракона»Андрющенко: до Криму через Маріуполь окупанти везуть «зуби дракона»
Окупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямкуОкупанти через значні втрати техніки використовують старі танки на кремінському напрямку
Росія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожежРосія через російський суд витребувала у Туреччини гроші за допомогу в гасінні пожеж
Французи вийшли на протести через пенсійну реформу МакронаФранцузи вийшли на протести через пенсійну реформу Макрона
ЄС може почати спільне патрулювання морів через загрозу Росії – Financial TimesЄС може почати спільне патрулювання морів через загрозу Росії – Financial Times
У Росії співробітників держкомпаній зобов'язують здавати закордонні паспорти до ФСБ – розслідуванняУ Росії співробітників держкомпаній зобов'язують здавати закордонні паспорти до ФСБ – розслідування
Китай не хоче війни через Тайвань — глава розвідки СШАКитай не хоче війни через Тайвань — глава розвідки США
Последние новости
Подгружаем последние новости