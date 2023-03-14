Суд звільнив льотчика, який бомбардував Харків: у чому причина

Російський льотчик, який бомбардував Харківську область, замість 12 років ув’язнення піде на обмін. Йдеться про підполковника, заступника командира 47 бомбардувального авіаполку Максима Криштопа, інформує Апостроф .

Рішення про звільнення окупанта від відбування покарання в Україні ухвалив Дзержинський райсуд Харкова, свідчить інформація у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Пілота затримали ще в березні минулого. Тоді він зізнався, що здійснював атаки з неба території між Ізюмом та Балаклією.

2 березня цього року суд Харкова засудив російського льотчика до 12 років арешту. Він перебував у Київському СІЗО як військовополонений до набуття чинності вироку. Однак прокурор подав клопотання про те, щоб звільнити засудженого пілота від відбування покарання та схвалити на обмін полоненими.

"Клопотання групи прокурорів… про звільнення від відбування покарання стосовно засудженого… задовольнити. Звільнити від відбування покарання засудженого вироком Дзержинського районного суду Харкова… у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу його для обміну як військовополоненого", - йдеться у рішенні суду.

Кріштопа звільнять з-під варти та передадуть представникам уповноваженого органу, котрий відповідає за поводження з військовополоненими. Йдеться про Головне управління розвідки Міноборони України, яке організовує та здійснює обміни. Рішення дозволялось оскаржити протягом семи днів з моменту оголошення.