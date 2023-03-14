Нафтовий танкер, який маневрував над «Північними потоками» напередодні диверсії вказує на «російський слід»

Танкер під грецьким прапором Minerva Julie з 6 по 12 вересня курсував акваторією приблизно в 200 квадратних морських миль над трубопроводами «Північний потік» і «Північний потік-2». Чому цей факт вказує на «російський слід» у диверсії на «Північних потоках» розповідає президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар у матеріалі «Хто і навіщо придумав, що Україна підірвала «Північні потоки»?».

«Танкер Minerva Julie потрапив у поле уваги одного з данських експертів через те, що підозріло довго маневрував незадовго до вибухів якраз у районі диверсії. Звісно, компанія-власник усе спростувала, мовляв, танкер просто очікував нове замовлення», — зазначив Гончар.

На думку експерта, цей епізод нагадує інцидент жовтня 2014 року, коли біля берегів Швеції було зафіксовано «підозрілу підводну активність» і сеанс радіозв'язку направленим «променем» в бік Калінінграда. Шведи дійшли висновку, що вкотре має місце російська шпигунська діяльність, однак підводний човен зазнав аварії у шведських водах.

«Пошуки аварійної мінісубмарини так і не увінчались успіхом, але потім увагу звернули на дивні переміщення двох російських суден — танкера NS Concord під прапором Ліберії та науково-дослідного судна «Профессор Логачев». Вони тривалий час здійснювали маневрування, нехарактерне для комерційних і дослідницьких суден», — пояснює він.

Це і наштовхнуло експертів на висновок, що означені судна здійснювали порятунок підводного мінічовна, який виконував спеціальне завдання поблизу шведського узбережжя та зазнав аварії. Найбільш імовірно, що мінісубмарина залишила район, перебуваючи під дном великорозмірного судна, або ж танкер був заздалегідь переобладнаний під носія. Тим більше що і танкер, і науково-дослідницьке судно провели до цього кілька місяців у ремонті, що може бути одним із підтверджень версії про відповідне переобладнання для виконання завдань, не пов’язаних з їхнім звичайним застосуванням.

«Тому поява танкера під час вивчення різних аспектів диверсії на путінських потоках знову ж таки непрямо вказує на те, що за авторством стоять саме росіяни. Технологію відпрацьовано ними на Балтиці». — зазначив Гончар.

Опираючись на думку фахівців з підводно-технічних робіт, здійснення диверсії такого рівня потребує мінічовна, з допомогою якого й можна виконати необхідні підготовчі роботи.

Глава Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» також звертає увагу на те, що танкер Minerva Julie прямував із Роттердама і після дивних переміщень з 6 по 12 вересня 2022 року в результаті прибув до Санкт-Петербурга. Навіть якщо цей танкер не було переобладнано під носія мінічовна, то він послужив прикриттям для його переміщень. Але тоді десь мало би бути ще одне судно, яке доставило й потім забрало мінічовен у випадку, якщо танкер не був носієм.

«Це також резонує з інформацією, яку було надано у листопаді 2022-го американською компанією супутникового моніторингу SpaceKnow про два «темні судна» незадовго до 26 вересня поблизу зони диверсії. У них були вимкнені транспондери розпізнавання AIS, тобто вони намагалися приховати загальну інформацію про себе та своє місцезнаходження», — додав він.