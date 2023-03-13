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2023-03-13
Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога
Триває 383-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з її початку в нашій країні загинуло вже 159 800 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 710 загарбників, знищили 16 артсистем, 8 танків та іншу військову техніку ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 159 800 (+710) осіб ліквідовано,
- танків ? 3 474 (+8) од,
- бойових броньованих машин ? 6 774 (+5) од,
- артилерійських систем – 2 503 (+16) од,
- РСЗВ – 493 (+0) од,
- засоби ППО ? 259 (+0) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 109 (+1),
- крилаті ракети ? 907 (+0),
- кораблі/катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 354 (+6) од,
- спеціальна техніка ? 251 (+9).
Олена Руденко, Апостроф