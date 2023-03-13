Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога

Триває 383-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з її початку в нашій країні загинуло вже 159 800 військовослужбовців РФ. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 710 загарбників, знищили 16 артсистем, 8 танків та іншу військову техніку ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 159 800 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3 474 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ? 6 774 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2 503 (+16) од,
  • РСЗВ – 493 (+0) од,
  • засоби ППО ? 259 (+0) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 109 (+1),
  • крилаті ракети ? 907 (+0),
  • кораблі/катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 354 (+6) од,
  • спеціальна техніка ? 251 (+9).


Олена Руденко, Апостроф





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