Сотні окупантів, десятки артсистем та танків: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" ворога

Триває 383-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з її початку в нашій країні загинуло вже 159 800 військовослужбовців РФ . Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 710 загарбників, знищили 16 артсистем, 8 танків та іншу військову техніку ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 159 800 ( +710 ) осіб ліквідовано,

) осіб ліквідовано, танків ? 3 474 ( +8 ) од,

) од, бойових броньованих машин ? 6 774 (+5) од,

артилерійських систем – 2 503 ( +16 ) од,

) од, РСЗВ – 493 (+0) од,

засоби ППО ? 259 (+0) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,