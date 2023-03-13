Саакашвілі перебуває "на межі смерті" – Sky News

Михайло Саакашвілі схуд вдвічі, має постійні болі. Про це він сам розповів журналістам у відповідь на їхні запитання, переданні через адвоката, пише Sky News, інформує ZN.ua .

"Спочатку я був 120 кілограмів, зараз маю 64, якщо я стану меншим за 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність. Я весь час у ліжку, мої кістки розпадаються, і це завдає нестерпного болю", - зазначив Саакашвілі.

Самих журналістів до засудженого у Грузії свого експрезидента (2014-2013 роки) Михайла Саакашвілі не пустили. Нагадаємо, що його стан значно погіршився після того, як його було ув'язнено в жовтні 2021 року, і він почав голодування. Наприкінці 2021 року його забрали в лікарню.