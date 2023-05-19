Політична криза в США: праві республіканці вийшли з переговорів щодо межі держборгу

Представники радикального крила республіканців готові голосувати виключно за власний партійний проєкт рішення.

Група конгресменів від Республіканської партії вийшли з переговорів з Білим домом про обмеження боргу, повідомляє Fiancial Times, інформує ZN.ua .

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Республіканці залишили залу засідань на Капітолійському пагорбі, де проходили переговори, сказавши журналістам, що переговори поставлено «на паузу».

«Доки люди не захочуть вести серйозну розмову про те, як насправді слід рухатися вперед і робити правильні речі, ми не збираємося сидіти тут і говорити самі з собою», — заявив представник республіканців Гаррет Грейвс.

Ще вчора спікер Палати представників Кевін МакКарті припускав, що угода про підвищення межі боргу межі може бути винесена на голосування в Палаті наступного тижня. Наразі невідомо, чи встигнуть законодавці домовитись, аби запобігти дефолту до дедлайну 1 червня.

Будь-яка угода про граничну межу боргу має бути прийнята Палатою представників, яка контролюється республіканцями, і Сенатом, який утримується демократами, перш ніж її підпише президент Джо Байден.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен попередила, що 1 червня уряд ризикує залишитися без грошей і не зможе виконувати зобов’язання.

«Нас там немає, ми ще ні про що не домовилися. Але я бачу шлях, за яким ми можемо дійти згоди», — сказав МакКарті журналістам в четвер.

Втім, члени власної партії Маккарті охолодили його оптимізм, заявивши, що не підтримають жодної угоди, укладеної з Білим домом.

Група правих законодавців від Freedom Caucus оприлюднила заяву, в якій дала зрозуміти, що вони готові підтримати виключно законопроект республіканців, який нещодавно ухвалила Палата представників. Він пов’язує підвищення стелі боргу з різким скороченням видатків. У свою чергу, для демократів це не є прийнятним.

Заява Freedom Caucus кладе край намаганням МакКарті об'єднати фракцію і, водночас, досягти компромісної угоди з демократами.

Байден так само не готовий приставати на пропозицію опонентів, адже більшість його фракції не у захваті від можливого виконання Байденом вимог республіканців, зокрема і посилення правил для американців, які претендують на соціальні виплати.