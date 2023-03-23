Newsweek: Україна готує весняний контрнаступ з обмеженою кількістю західної зброї
Аналітик ISW розповів, що на Заході почали говорити про неефективність допомоги, тому що українська армія після визволення Херсона не показала жодного серйозного результату, інформує
Через 13 місяців після початку російської війни проти України, чиновники в Києві і столицях Заходу досі не мають чіткого розуміння, чому Владімір Путін вирішив почати вторгнення і не можуть точно сказати, які гіпотетичні події можуть переконати його припинити кровопролиття.
Українська армія готується до очікуваного весняного контрнаступу. Військові аналітики вважають, що український прорив на полі битви - це найшвидший і найменш витратний з потенційних шляхів до миру. Однак, для цього потрібно, щоб західні партнери України забезпечити Київ додатковою військовою допомогою. І зробити це потрібно швидше, ніж відбувалися попередні постачання.
«Успіх української армії, ймовірно, зведеться до її здатності продовжувати максимально використовувати повільне та недостатнє постачання західної зброї», - пише
Передача протитанкових ракет Javelin, систем РСЗВ HIMARS і гаубиць М777 зіграли важливу роль в успіхах України на полі битви. Але військові аналітики наголошують, що потрібно ще більше зброї.
«Серед експертів і в політичних колах поширений доволі помилковий аргумент. Вони кажуть, що ми відправили Україні всю цю зброю, а великого прориву з часів визволення Херсона в листопаді так і не було. А отже військова допомога - це витрати без вигоди. Проблема цього аргументу в тому, що якщо подивитися на оперативні українські потреби і порівняти їх з тим, що ми відправляємо, то можна помітити між ними великі розбіжності. Проблема в тому, що ми насправді не дали українцям достатньо засобів, щоб вони могли показати, на що вони справді здатні. Їхня здатність освоювати засоби не була повною перенасичена. Але ми й далі тримаємо Україну на «голодній дієті» у питанні допомоги», - сказав виданню аналітик «Інституту дослідження війни» (ISW) Джордж Баррос.