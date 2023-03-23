Newsweek: Україна готує весняний контрнаступ з обмеженою кількістю західної зброї

Аналітик ISW розповів, що на Заході почали говорити про неефективність допомоги, тому що українська армія після визволення Херсона не показала жодного серйозного результату, інформує ZN.ua.

Newsweek: Україна готує весняний контрнаступ з обмеженою кількістю західної зброї
© t.me/azov_media

Через 13 місяців після початку російської війни проти України, чиновники в Києві і столицях Заходу досі не мають чіткого розуміння, чому Владімір Путін вирішив почати вторгнення і не можуть точно сказати, які гіпотетичні події можуть переконати його припинити кровопролиття.

Українська армія готується до очікуваного весняного контрнаступу. Військові аналітики вважають, що український прорив на полі битви - це найшвидший і найменш витратний з потенційних шляхів до миру. Однак, для цього потрібно, щоб західні партнери України забезпечити Київ додатковою військовою допомогою. І зробити це потрібно швидше, ніж відбувалися попередні постачання.

«Успіх української армії, ймовірно, зведеться до її здатності продовжувати максимально використовувати повільне та недостатнє постачання західної зброї», - пише Newsweek, нагадуючи, що з початку російського вторгнення США надали Україні військову допомогу на більш ніж 30 мільярдів доларів. А інші демократичні країни доповнили її засобами ще на приблизно 20 мільярдів.

Передача протитанкових ракет Javelin, систем РСЗВ HIMARS і гаубиць М777 зіграли важливу роль в успіхах України на полі битви. Але військові аналітики наголошують, що потрібно ще більше зброї.

«Серед експертів і в політичних колах поширений доволі помилковий аргумент. Вони кажуть, що ми відправили Україні всю цю зброю, а великого прориву з часів визволення Херсона в листопаді так і не було. А отже військова допомога - це витрати без вигоди. Проблема цього аргументу в тому, що якщо подивитися на оперативні українські потреби і порівняти їх з тим, що ми відправляємо, то можна помітити між ними великі розбіжності. Проблема в тому, що ми насправді не дали українцям достатньо засобів, щоб вони могли показати, на що вони справді здатні. Їхня здатність освоювати засоби не була повною перенасичена. Але ми й далі тримаємо Україну на «голодній дієті» у питанні допомоги», - сказав виданню аналітик «Інституту дослідження війни» (ISW) Джордж Баррос.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
На Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптераНа Харківщині знайшли уламки збитого російського гелікоптера
"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці"Зернову угоду" продовжили ще на чотири місяці
Один мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІОдин мільйон боєприпасів має доставити ЄС до України протягом року – ЗМІ
Угорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів УкраїніУгорщина відмовилась долучитись до проєкту ЄС із придбання боєприпасів Україні
У Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерівУ Північній Македонії підтвердили передачу Україні штурмовиків і можуть розглядати відправку гелікоптерів
Блок рекламы


Похожие новости
Forbes: Україна може отримати старі танки M1 Abrams, але з дуже корисною особливістюForbes: Україна може отримати старі танки M1 Abrams, але з дуже корисною особливістю
The Economist: Україна робить ставку на БПЛА для ударів по Росії, поки Захід вагається з ракетамиThe Economist: Україна робить ставку на БПЛА для ударів по Росії, поки Захід вагається з ракетами
Фінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Україна на 92 місціФінляндія вшосте стала найщасливішою країною світу. Україна на 92 місці
Україна отримає від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29Україна отримає від Словаччини 13 винищувачів МіГ-29
Україна має докази й інших страт росіянами військовополонених — омбудсменУкраїна має докази й інших страт росіянами військовополонених — омбудсмен
Краще, ніж F-16 на даному етапі: чим сильні словацькі МІГ-29, які отримує Україна для контрнаступуКраще, ніж F-16 на даному етапі: чим сильні словацькі МІГ-29, які отримує Україна для контрнаступу
«Україні не можна гаяти час»: США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу – Politico«Україні не можна гаяти час»: США поспішають підготувати Київ до весняного контрнаступу – Politico
Контрнаступ ЗСУ, є два сценарії: "Україна не може гаяти час"Контрнаступ ЗСУ, є два сценарії: "Україна не може гаяти час"
Новий кордон Європи або Україна – більше не сіра зона – Foreign PolicyНовий кордон Європи або Україна – більше не сіра зона – Foreign Policy
Експерти Military Media Center розповіли, якої зброї не вистачає Україні для перемогиЕксперти Military Media Center розповіли, якої зброї не вистачає Україні для перемоги
Последние новости
Подгружаем последние новости