Newsweek: Україна готує весняний контрнаступ з обмеженою кількістю західної зброї

Через 13 місяців після початку російської війни проти України, чиновники в Києві і столицях Заходу досі не мають чіткого розуміння, чому Владімір Путін вирішив почати вторгнення і не можуть точно сказати, які гіпотетичні події можуть переконати його припинити кровопролиття.

Українська армія готується до очікуваного весняного контрнаступу. Військові аналітики вважають, що український прорив на полі битви - це найшвидший і найменш витратний з потенційних шляхів до миру. Однак, для цього потрібно, щоб західні партнери України забезпечити Київ додатковою військовою допомогою. І зробити це потрібно швидше, ніж відбувалися попередні постачання.

«Успіх української армії, ймовірно, зведеться до її здатності продовжувати максимально використовувати повільне та недостатнє постачання західної зброї», - пише Newsweek , нагадуючи, що з початку російського вторгнення США надали Україні військову допомогу на більш ніж 30 мільярдів доларів. А інші демократичні країни доповнили її засобами ще на приблизно 20 мільярдів.

Передача протитанкових ракет Javelin, систем РСЗВ HIMARS і гаубиць М777 зіграли важливу роль в успіхах України на полі битви. Але військові аналітики наголошують, що потрібно ще більше зброї.

«Серед експертів і в політичних колах поширений доволі помилковий аргумент. Вони кажуть, що ми відправили Україні всю цю зброю, а великого прориву з часів визволення Херсона в листопаді так і не було. А отже військова допомога - це витрати без вигоди. Проблема цього аргументу в тому, що якщо подивитися на оперативні українські потреби і порівняти їх з тим, що ми відправляємо, то можна помітити між ними великі розбіжності. Проблема в тому, що ми насправді не дали українцям достатньо засобів, щоб вони могли показати, на що вони справді здатні. Їхня здатність освоювати засоби не була повною перенасичена. Але ми й далі тримаємо Україну на «голодній дієті» у питанні допомоги», - сказав виданню аналітик «Інституту дослідження війни» (ISW) Джордж Баррос.