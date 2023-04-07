Саакашвілі повідомив, що скоро помре, якщо не отримає медичну допомогу в іншій країні

"Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами".

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що знаходиться у важкому стані і помре, якщо не отримає потрібну медичну допомогу. Про це повідомляє Politico, інформує ZN.ua .

© Фейсбук Михаила Саакашвили

"Мене систематично катували, фізично та психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від приголомшливої ??множини з більш ніж 20 серйозних захворювань, всі з яких розвинулися в ув'язненні. Також стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни", – зазначив Саакашвілі.

"Коли я повернувся до Грузії в жовтні 2021 року після восьми років вигнання, щоб підтримати вільні та чесні парламентські вибори, я був здоровим, енергійним 54-річним чоловіком. Тоді мене негайно заарештувала грузинська влада і з тих пір перебуваю у в’язниці на підставі чуток і політично вмотивованих звинувачень у "зловживанні владою", які тільки Кремль і нинішній грузинський уряд вважають законними. А під час ув’язнення моє здоров’я різко погіршилося. Я зараз вмираю", – розповів експрезидент.

Він звернувся до США та міжнародного співтовариства із закликом зробити все можливе, щоб врятувати його життя, застосовуючи дипломатичний тиск на уряд Грузії та запроваджуючи економічні санкції "проти Іванішвілі та його соратників".

"Стає все очевиднішим, що я скоро помру, якщо не отримаю належну медичну допомогу за межами країни", – додав колишній лідер Грузії.