Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб її ніколи не довелося використовувати – прем'єр Польші Моравєцький

Прем’єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі відвідали учасників навчань «Тренуйся з НАТО» у Варшаві. Там же Моравецький прокоментував зміцнення польскої армії та закликав поляків доєднатися до навчання за стандартами НАТО, передає Polske Radio.

"Польща є частиною НАТО, найсильнішого військового альянсу в історії світу; ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати, — сказав Моравецький

Прем’єр також закликав усіх громадян до того, аби вони брали участь у тренуваннях з вміння користуватися зброєю, щоб відвідували стрільбища та вчилися стріляти.

«Будова сильної армії починається від міцних державних фінансів. Саме з польського бюджету ми сьогодні фінансуємо польську армію, закупівлі закордоном, рекапіталізацію наших польських збройних заводів», — сказав Моравєцький.