Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб її ніколи не довелося використовувати – прем'єр Польші Моравєцький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький закликав громадян країни тренуватися з поводженням зі зброєю, інформує
Прем’єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі відвідали учасників навчань «Тренуйся з НАТО» у Варшаві. Там же Моравецький прокоментував зміцнення польскої армії та закликав поляків доєднатися до навчання за стандартами НАТО,
"Польща є частиною НАТО, найсильнішого військового альянсу в історії світу; ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати, — сказав Моравецький
Прем’єр також закликав усіх громадян до того, аби вони брали участь у тренуваннях з вміння користуватися зброєю, щоб відвідували стрільбища та вчилися стріляти.
«Будова сильної армії починається від міцних державних фінансів. Саме з польського бюджету ми сьогодні фінансуємо польську армію, закупівлі закордоном, рекапіталізацію наших польських збройних заводів», — сказав Моравєцький.
«Тренуйся з НАТО» — це спеціальні навчання, організовані з минулої осені, скеровані до цивільного населення. У цій частині навчань, окрім інструкторів з польської армії, також взяли участь інструктори з союзницьких держав, війська яких перебувають у Польщі, у тому числі зі США, Румунії та Хорватії.