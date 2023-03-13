Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб її ніколи не довелося використовувати – прем'єр Польші Моравєцький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький закликав громадян країни тренуватися з поводженням зі зброєю, інформує ZN.ua.

Ми повинні мати настільки сильну армію, щоб її ніколи не довелося використовувати – прем'єр Польші Моравєцький

Прем’єр-міністр і голова Міністерства національної оборони Польщі відвідали учасників навчань «Тренуйся з НАТО» у Варшаві. Там же Моравецький прокоментував зміцнення польскої армії та закликав поляків доєднатися до навчання за стандартами НАТО, передає Polske Radio.

"Польща є частиною НАТО, найсильнішого військового альянсу в історії світу; ми повинні мати настільки сильну армію, щоб вона мала достатню силу стримування, і її ніколи не потрібно було використовувати, — сказав Моравецький

Прем’єр також закликав усіх громадян до того, аби вони брали участь у тренуваннях з вміння користуватися зброєю, щоб відвідували стрільбища та вчилися стріляти.

«Будова сильної армії починається від міцних державних фінансів. Саме з польського бюджету ми сьогодні фінансуємо польську армію, закупівлі закордоном, рекапіталізацію наших польських збройних заводів», — сказав Моравєцький.

«Тренуйся з НАТО» — це спеціальні навчання, організовані з минулої осені, скеровані до цивільного населення. У цій частині навчань, окрім інструкторів з польської армії, також взяли участь інструктори з союзницьких держав, війська яких перебувають у Польщі, у тому числі зі США, Румунії та Хорватії.


Дарія Калиновська-Пархомець, ZN.ua





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