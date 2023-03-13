Зеленський озвучив втрати росіян під Бахмутом

Поблизу Бахмута Донецької області українські захисники ліквідували 1100 військовослужбовців Росії менш ніж за 1 тиждень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Дякую всім нашим воїнам «Хортиці» та «Таврії», які борються на найгарячіших напрямках у максимально жорстких умовах. Менш ніж за один тиждень – за час із 6 березня – і лише на одному Бахмутському напрямку вдалося знищити понад 1100 солдатів ворога – це безповоротні втрати Росії, втрати саме там під Бахмутом", - сказав президент.

За його словами, ще як мінімум 1500 російських солдатів отримали поранення, після яких не можуть вийти у бій. Також ЗСУ знищили десятки одиниць ворожої техніки та понад 10 російських складів із боєприпасами.