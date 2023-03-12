Іран анонсував обмін ув'язненими із США

Іран та США найближчим часом проведуть обмін ув'язненими, заявив у неділю міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амірабдоллахян, передає Bloomberg .

Угода, напевно, стосується кількох американо-іранських громадян, затриманих у Тегерані.