Іран анонсував обмін ув'язненими із США

Наразі між США та Іраном відсутні дипломатичні відносини, інформує ZN.ua.

Іран та США найближчим часом проведуть обмін ув'язненими, заявив у неділю міністр закордонних справ Ісламської Республіки Хосейн Амірабдоллахян, передає Bloomberg.

Угода, напевно, стосується кількох американо-іранських громадян, затриманих у Тегерані.

«Якщо з боку США все піде добре, невдовзі ми можемо стати свідками обміну ув'язненими», - заявив Амірабдоллахян, не повідомивши подробиць.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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