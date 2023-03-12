Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: в Туреччині заявили, що все ще чекають на виконання країнами зобов'язань

Глава Міноборони Туреччини запевняє, що Анкара не відмовляється від підтримки політики «відчинених дверей» НАТО, інформує ZN.ua.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: в Туреччині заявили, що все ще чекають на виконання країнами зобов'язань
© depositphotos/borkus

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар прокоментував питання вступу Швеції та Фінляндії в НАТО. Зокрема, міністр заявив, що Анкара все ще чекає на виконання зобов'язань, даних скандинавськими країнами. Про це повідомляє Anadolu.

Водночас Акар запевнив, що Туреччина не відмовляється від підтримки політики «відчинених дверей» Альянсу.

Глава Міноборони Туреччини знову наголосив на тому, що для Туреччини немає жодної різниці між Робітничою партією Курдистану (РПК), яку країна вважає терористичною, та її відгалуженням YPG (Загони народної оборони) у Сирії.

«Це одне і теж. І ми очікуємо, що дружні країни, союзники перестануть чинити опір і усвідомлять цю істину», - сказав глава турецького оборонного відомства.

Акар заявив, що представники РПК з 6 лютого здійснили вісім атак.

«Ми не могли не діяти, необхідні заходи вжито, нейтралізовано 53 терористи», - додав він.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ в НАТО минулого року після того, як були стурбовані вторгненням Росії в Україну. Лише дві з 30 країн Альянсу - Угорщина і Туреччина, ще не ратифікували їхні заявки.

Туреччина висунула суттєві заперечення проти вступу північних країн до Альянсу, посилаючись на їхню підтримку курдських угруповань, які Анкара розглядає як терористичну загрозу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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