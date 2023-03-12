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2023-03-12
Ще понад тисячу окупантів знищили ЗСУ: оновлені дані втрат ворога
Збройні Сили України за час повномасштабної російсько-української війни знищили вже близько 159 090 окупантів, які вторглися на нашу територію. Зараз ведуться інтенсивні бойові дії, зокрема через наступи окупаційного війська, у яких воно втрачає особовий склад тисячами щодня, інформує
Про загальні бойові втрати противника станом на 12 березня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у війні проти України:
- особового складу ? близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
- танків ? 3466 (+8) од,
- бойових броньованих машин ? 6769 (+7) од,
- артилерійських систем – 2487 (+4) од,
- РСЗВ – 493 (+0) од,
- засоби ППО ? 259 (+2) од,
- літаків – 304 (+0) од,
- гелікоптерів – 289 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),
- крилаті ракети ? 907 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од,
- спеціальна техніка ? 242 (+0).
Ліза Бровко, Апостроф