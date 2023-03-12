Ще понад тисячу окупантів знищили ЗСУ: оновлені дані втрат ворога

Збройні Сили України за час повномасштабної російсько-української війни знищили вже близько 159 090 окупантів, які вторглися на нашу територію. Зараз ведуться інтенсивні бойові дії, зокрема через наступи окупаційного війська, у яких воно втрачає особовий склад тисячами щодня, інформує Апостроф.

Про загальні бойові втрати противника станом на 12 березня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у війні проти України:

  • особового складу ? близько 159090 (+1090) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3466 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ? 6769 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2487 (+4) од,
  • РСЗВ – 493 (+0) од,
  • засоби ППО ? 259 (+2) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),
  • крилаті ракети ? 907 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од,
  • спеціальна техніка ? 242 (+0).


Ліза Бровко, Апостроф





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