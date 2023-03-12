Ще понад тисячу окупантів знищили ЗСУ: оновлені дані втрат ворога

Збройні Сили України за час повномасштабної російсько-української війни знищили вже близько 159 090 окупантів, які вторглися на нашу територію. Зараз ведуться інтенсивні бойові дії, зокрема через наступи окупаційного війська, у яких воно втрачає особовий склад тисячами щодня, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати противника станом на 12 березня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у війні проти України: