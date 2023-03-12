Мобілізація в Україні: як призивають чоловіків до 27 років

Військовий стан та мобілізацію в Україні продовжено до 20 травня. На службу в армію можуть бути призвані всі здорові чоловіки віком від 18 до 60 років, проте є категорії громадян, яких мобілізують рідше, ніж решту. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 27 років.

Зі слів адвоката Богдана Пересади, якщо такі громадяни приходять у військкомат записатися добровольцями, то їм пропонують підписати контракт.

Справа в тому, що ситуація з мобілізацією чи призовом чоловіків від 18 до 27 років, які не проходили військову кафедру та не служили в армії, погано врегульована законодавством.

Справа в тому, що до війни чоловіки у віці 18-27 років підпадали під призов до армії, але під час військового стану весняний та осінній призови скасовано.

Фактично, таким чином, навіть без військової кафедри таких громадян можуть мобілізувати, і після навчань відправити на фронт, якщо вони були визнані придатними до служби і не мають підстав для відстрочки.

У чому різниця між призовниками та військовозобов'язаними

Мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти, але призовники мають інший статус.

Юрист пояснив, яка різниця між призовниками та військовозобов'язаними:

призовники – особи, приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані – особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

В абзацах 1-2 статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" сказано, що "призов резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації проводиться у порядку, визначеному цим Законом та Законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов'язані, які перебувають у запасі та не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації".

Раніше повідомлялося, як відбувається мобілізація громадян із інвалідністю.