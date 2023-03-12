Кожен українець хоче миру більше, ніж наймирніший протестувальник біля Бранденбурзьких воріт — Кулеба

Німецькі демонстранти проти поставок зброї України насправді виступають за продовження вбивств російськими військами українців, заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я вважаю, що ці люди повинні бути чесними і їм потрібно перефразувати свої гасла замість «Зупиніть війну! Ні продажу зброї», вони повинні написати те, що вони насправді мають на увазі: Нехай росіяни вбивають, катують і ґвалтують українців, тому що якщо у нас не буде зброї, щоб захистити себе, це буде так», - сказав він

Він зазначив, що самі українці хочуть миру більше, аніж будь-хто інший.

«Кожен українець, навіть солдат в окопах, який вбиває російського солдата, який атакує його в цю саму хвилину, хоче миру більше, ніж наймирніший протестувальник біля Бранденбурзьких воріт», - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Україна продовжить, попри значні втрати, рішуче обороняти Бахмут, оскільки це зупиняє росіян від наступу на інші українські міста.

«Коли хтось вривається у ваш будинок, ви не задаєте собі питання, як довго ви можете протистояти хлопцеві, який увірвався у ваш будинок і намагається вбити вас і вашу родину і пограбувати все, що є в будинку, чи не так? Ви думаєте, що ще ви можете зробити, щоб вигнати його зі свого дому і змусити поліцію заарештувати його. … Кожне наступне місто за Бахмутом може спіткати та ж доля, що й Бахмут», - додав він.