Росія котрий місяць поспіль продовжує будувати оборонні лінії далеко від лінії фронту і на території Росії, де навряд чи будуть бої. На це витрачаються мільярди рублів, виділяється техніка та персонал, необхідні на полі бою. Навіщо це Росії, аналізує Інститут вивчення війни (ISW).

Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що російська влада виділила 10 млрд рублів (близько $132 млн) на будівництво системи укріплень уздовж кордону Білгородської області з Україною. І просить у влади виділити війська для захисту цих укріплень у разі малоймовірного, як зазначають аналітики, нападу України на Білгородську область. Крім цього, у Курській області, де також немає боїв і навряд чи вони там будуть, триває облаштування оборони вздовж кордону з нашою країною. У тимчасово окупованому Криму уздовж берега викопали траншеї та готуються до оборони у глибокому тилу. Персонал, який тут знаходиться, був би кориснішим на фронті, зазначають в ISW.