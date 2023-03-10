Глава НАЗК звинуватив Росію у корупції в Україні

Корупційні скандали, на які майже завжди реагують українці, свідчать про те, що в Україні не толерує це явище. Про це заявив керівник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю «Главкому».

Згідно з соціологією, питання корупції знову вийшло на перший план, навіть обігнало проблему війни.

«Зараз ми проходимо також шлях формування інституту репутації – коли людина, що навіть підозрюється в корупції, звільняється з посади ще до вироку суду», – додав Новіков.

За його словами, попри те, що українська корупція стає більш витонченою, НАЗК також вдосконалює свої практики.

Він вважає, що українська корупція є наслідком нашої спільної історії з однією з найбільш корумпованих держав світу – РФ.

«Взагалі, Росія – це держава, у якої вся система державного управління заснована на корупції. Українці – це вільна і смілива нація, яка заражена російською корупцією. Корупція точно не є глибинним явищем України, вона залишились нам у спадок від терористичної імперії», – зазначив Новіков.