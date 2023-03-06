Аби не дратувати Китай, спікер МакКарті зустрінеться з президенткою Тайваню в США

Президентка Тайваню Цай Ін Вень та спікер Палати представників США Кевін МакКарті зустрінуться в Каліфорнії, а не в Тайбеї, щоб уникнути агресивної військової відповіді Китаю. З пропозицією провести зустріч на території США виступила глава Тайваню, пише Financial Times.

За даними джерел, після отриманої від розвідки Тайбея даних щодо безпеки та наслідків потенційного візиту спікера на Тайвань, МакКарті визнав ці занепокоєння «розумними», відтак адміністрація президентки Цай Інь Вень запропонувала зустріч в США . На початку квітня, в рамках поїздки до Гватемали та Белізу, Цай відвідає Каліфорнію та Нью-Йорк. Вона вже прийняла запрошення виступити в бібліотеці Рейгана в південній Каліфорнії.