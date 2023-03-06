Україна отримала від Болгарії зброю на 1 мільярд доларів – Euractiv

Зазначимо, що лише минулого року Болгарія опосередковано експортувала в Україну озброєння на суму щонайменше 1 мільярд доларів, інформує ZN.ua.

Україна отримала від Болгарії зброю на 1 мільярд доларів – Euractiv
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Болгарія, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну таємно передавала нашій державі важливу допомогу, витратила близько 1 мільярда доларів на зброю для ЗСУ. Про це повідомляє Euractiv.

До війни, з початку 2021 року до 24 лютого 2022 року, Україна не укладала прямих угод з болгарськими збройовими компаніями, які є основними експортерами зброї та боєприпасів, вироблених за радянськими стандартами для української армії.

Однак лише минулого року Болгарія опосередковано експортувала в Україну озброєння на суму щонайменше 1 мільярд доларів, повідомляє видання з посиланням на джерела.

Незважаючи на те, що тодішня віцепрем'єрка і міністр економіки Болгарії Корнелія Нінова, лідерка проросійських соціалістів у Болгарії, повторювала, що не дозволить експортувати болгарську зброю для української армії, болгарська збройова промисловість мала рекордні продажі за кордон, переважно до Польщі та Румунії, звідки зброя потім відправлялась в Україну.

"Болгарські збройові компанії не продають зброю і боєприпаси безпосередньо українським компаніям, тому що існує практика, коли це відбувається через іноземні програми", - розповів Велізар Шаламанов, колишній виконувач обов'язків міністра оборони, колишній голова Наглядової ради Агенції НАТО з питань комунікацій та інформації, а нині директор Атлантичного клубу.

"Існує програма з хорошим фінансуванням у Великобританії, США і Польщі. Через цю програму купується озброєння, необхідне для України, тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Тому воно купується через інші компанії. Крім того, важлива логістика, а вона, як ми всі знаємо, в основному організована через Польщу і є відповідальністю тих компаній, які купують на болгарському ринку", - пояснив Шаламанов.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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