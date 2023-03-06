Світлану Тихановську в Білорусі засудили до 15 років ув'язнення

У Білорусі Мінський міський суд заочно засудив до 15 років ув'язнення лідера білоруської опозиції та екскандидатку у президенти країни Світлану Тихановську, повідомив правозахисний центр «Вясна».

Тихановську, а також інших членів Координаційної ради білоруської опозиції звинувачували у десяти кримінальних справах: про приготування до участі в масових заворушеннях, змову з метою захоплення влади, створення «екстремістських формувань» та керівництво ними та інших. Прокуратура просила їй 19 років ув'язнення.

Також до 18 років позбавлення волі суд засудив колишнього міністра культури Білорусі Павла Латушка, а іншим фігурантам справи – Марії Мороз, Ользі Ковальковій та Сергію Дилевському – призначили по 12 років колонії.

Тихановська, Латушко та інші обвинувачені перебувають за кордоном, суд проходить заочно.