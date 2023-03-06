ЗСУ отримають 120-мм міни, які Україна випускає разом із НАТО

Збройні сили України незабаром отримають 120-мм міни, які "Укроборонпром" випускає разом з однією з країн, яка входять до НАТО. Про це повідомила прес-служба українського державного оборонного концерну.

У якій країні налагоджено спільне виробництво мін великого калібру для ЗСУ – не уточнюється. Йдеться лише про те, що українські захисники отримають їх уже скоро.

Ці 120-ми міни виготовляють за сучасними технологіями. Така міна гарантовано вражає піхоту супротивника в радіусі від 25 до 60 метрів. Уламки взагалі розлітаються на відстань до 250 метрів. Міна калібру 120-мм може також знищувати легку бронетехніку та руйнувати інженерні споруди.

Міномети калібру 120-мм активно використовують українські бійці у боротьбі з російськими окупантами. Максимальна дальність стрілянини такого міномета становить до 7 км. Але якщо використати сучасні боєприпаси, то дальність стрілянини збільшується до 8 км.

ЗСУ дуже потрібні боєприпаси, зокрема міни. Щодня українські захисники використовують велику кількість боєприпасів, снарядів та мін. Тому початок випуску мін калібру 120-мм в одній з країн НАТО – дуже позитивний момент.

Нагадаємо, раніше український міністр оборони Олексій Резніков попросив Євросоюз щомісяця передавати Україні 250 тисяч снарядів. Це необхідно для того, щоб стримати російську агресію та звільнити тимчасово окуповані українські території. За словами Резнікова, українські захисники зараз не використовують повний боєкомплект снарядів через обмежене постачання.

Потрібно зазначити, що раніше "Укроборонпром" в одній із країн НАТО налагодив випуск мін калібру 82-мм. Причому це міни нового зразка, у яких приблизно в 2 рази більше елементів, що вражають.

На озброєнні ЗСУ зараз є різні міномети. Наприклад, французькі міномети MO-120-RT61, які також перебувають на озброєнні багатьох країн НАТО. Вони ефективно б'ють на дистанцію до 8,5 км.

Крім того, на озброєнні ЗСУ є німецькі самохідні міномети Panzerm?rser калібру 120-мм (вони виготовлені на базі американського гусеничного бронетранспортера M113). Його максимальна дальність стрілянини – до 7200 метрів. Наприкінці 2022 року ЗСУ отримали 10 таких самохідних мінометів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Швеція в рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні додаткові ЗРК Hawk. Ці зенітно-ракетні комплекси можуть збивати на середній дальності літаки та ракети.