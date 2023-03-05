"Це ще не Іловайськ, але вже плюс-мінус Дебальцевого": довкола Бахмута склалася непроста ситуація

У Бахмуті треба або переломати ситуацію довкола однієї з трас і відсунути ворога хоча б на кілька кілометрів, або залишити місто.

Про це заявив екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий.

"Бахмут не в кільці. Це ще не Іловайськ, але вже плюс-мінус Дебальцеве. Тобто місто не оточене, гарнізон тримає героїчно і дуже запекло, але між крайніми позиціями росіян з півночі і півдня зараз майже 5 км. Тобто 5-километрове "горлечко" з'єднує місто з рештою наших контрольованих теріторій.

На сьогодняшній день вже перебиті обидві траси, які з'єднували Бахмут з іншими містами. Траса на Слов'янськ втрачена достатньо давно і там орки вже закріпились і контролюють саму трасу.

Траса на Констянтинівку наразі використовується, але вона під дуже щильним вогневим контролем - там доводиться проскакувати між снарядами. В деяких точках доводиться проїздити 300-400 метрів від ворожих позицій.

На це накладається погода - ґрунт розмерзся і ти не зіскочиш просто з траси і не об'їдеш по ґрунту. Якщо якийсь "джимп" проскочить, вантажівки вже не пройдуть.

Наразі ворог контролює одну з другорядних доріг, якими користувались замість основинх трас - це дорога у Хромово. Тобто там вже і моста нема і дорога не наша.

Це дуже складна ситуація. І треба розуміти, зо до Бахмута завозиться все - боєприпаси, їжа і питна вода. А звідти йде потік наших поранених, яких треба евакуйовувати не пішки. і ця логістика наразі вкрай ускладнена, але ще не припинена.

Якщо буде задіяно якісь потужні резерви і буде можливість витіснити ворогів хоча б з однієї з трас - це можливо. Але довго тримати Бахмут в таких умовах як зараз неможливо.

Треба або переломати ситуацію довкола однієї з трас і відсунути ворога хоча б на кілька кілометрів, якщо ні - то однозначно доведеться з міста відходити і тоді стоятиме дуже складне завдання вийти організовано з міста.

Думаю, що найближчі 3-5 днів покажуть, як будуть розвиватися події", - каже Євген Дикий.