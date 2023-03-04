Росія обходить санкції, щоб забезпечити постачання ключових технологій — Bloomberg

За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції ЄС та G7, щоб забезпечити постачання важливих напівпровідників та інших технологій, необхідних для війни проти України. Про це повідомляє Bloomberg .

Російський імпорт загалом значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торгових даних свідчить про те, що сучасні чіпи та інтегральні мікросхеми, вироблені в ЄС та інших країнах-союзниках, постачаються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Після вторгнення в Україну рік тому ЄС і G7 запровадили низку санкцій, намагаючись послабити військову машину і підірвати економіку РФ .

Дані свідчать про те, що реальний вплив санкцій у деяких сферах поки що не відповідає очікуванням.

«Простого приєднання до нових санкцій недостатньо. Тепер урядам потрібні механізми примусового виконання», - сказав Даніель Таннебаум з консалтинговій компанії Oliver Wyman.

Поставки з Китаю до Росії також різко зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль у торгівлі Москви, додав дипломат, який попросив не називати його ім'я, щоб не розголошувати конфіденційну інформацію. Країни, що не входять до ЄС, самі не запровадили санкції проти Росії, але більшість з них неодноразово заперечували, що допомагають Кремлю.

ЄС запровадив санкції проти майже 1 500 фізичних осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій, а також націлився на багато ключових джерел доходів Москви. Але деякі чиновники занепокоєні тим, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення виконання цих заходів і відстає від США .

Маючи довшу історію санкцій проти іноземних держав, США мають централізоване відомство, більш ефективні процедури збору інформації, а також суворе законодавство та інструменти для забезпечення дотримання правил як вдома, так і за кордоном.

В ЄС контроль за дотриманням санкцій – це розрізнені зусилля, які здебільшого покладаються на країни-члени.

У той час як Європейська комісія, виконавчий орган блоку, контролює виконання і надає рекомендації, національні органи влади відповідають за виявлення порушень і запровадження штрафів. А це означає, що результати є непослідовними.

Зрештою, все залежить від політичної волі, сказав один з представників ЄС, залучений до процесу, і чиновники на національному рівні можуть опинитися під тиском, коли справа доходить до жорстких дій проти власних компаній.

«Наші санкції завдають сильного удару і сприяють тривалій економічній рецесії в Росії. Але їх ефективність також залежить від того, наскільки добре вони застосовуються», - заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс минулого тижня, інформує ZN.ua .

Продаж напівпровідників через Казахстан

На перший погляд, санкції здаються ефективними. Економіка Росії скоротилася, а багато її банків і компаній залишаються відрізаними від міжнародних фінансових і торговельних систем. Існують також докази того, що обмеження на отримання європейських та американських технологій послабили ключові російські галузі і перешкоджають їхній здатності до інновацій у майбутньому.

Але інформація, зібрана компанією Trade Data Monitor, що базується в Женеві, вказує на те, що деякі товари, які потрапили під санкції, зокрема, сучасні напівпровідники, перенаправляються до Росії через треті країни, багато з яких різко змінили свої торговельні звички після російського вторгнення.

У деяких випадках експорт до Росії технологій, які можуть бути використані у військових цілях проти України, збільшився з фактично нульового рівня до мільйонів доларів.

Ключовим прикладом є Казахстан. У 2022 році країна експортувала до Росії сучасних напівпровідників на 3,7 мільйона доларів, тоді як за рік до початку війни цей показник становив лише 12 тисяч доларів.

У 2017-2021 роках Росія купувала в ЄС, США , Японії та Великій Британії сучасних чіпів та інтегральних мікросхем в середньому на 163 мільйони доларів щороку. У 2022 році ця сума впала до 60 мільйонів доларів.

Дані показують, що Туреччина, Сербія, ОАЕ та півдюжини інших країн Східної Європи і Центральної Азії допомогли компенсувати дефіцит. Тим часом, поставки високотехнологічних компонентів до цих держав з країн блоку різко зросли на аналогічну суму.

За словами дипломата, подібні закономірності спостерігаються у сотнях категорій товарів, але особливо гостро це відчувається, коли мова йде про сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, які можуть бути використані у військових цілях.

Оскільки війна Росії проти України триває вже другий рік, ЄС та його союзники все більше зосереджуються на тому, щоб закрити будь-які лазівки і не допустити обходу чергових раундів санкцій, які вони запровадили.

Обхід систем відстеження

Але відстеження поставок - це не простий процес. Покупці іноді використовують складні корпоративні транспортні засоби та моделі дистрибуції, щоб приховати кінцевий пункт призначення своїх товарів. Непрозорості може додавати неповна документація, а також так звані перевалочні пункти, де товари перевантажують з одного транспортного засобу на інший або змінюють їхній маршрут.

Нещодавно адміністрація США оприлюднила рекомендації, спрямовані на боротьбу з посередниками, які використовуються для обходу санкцій та експортного контролю щодо Росії. У повідомленні названо Китай , Вірменію, Туреччину та Узбекистан як країни, що можуть використовуватися для незаконного перенаправлення підсанкційних товарів до Росії.

Минулого тижня країни G7 оголосили про створення нового механізму для посилення застосування санкцій, а ЄС також запровадив кілька інструментів у своїх нещодавніх пакетах обмежень для переслідування тих, хто допомагає Росії.

Однак країни ЄС поки що «соромляться» використовувати деякі з цих інструментів і боротися з потенційними порушеннями, принаймні публічно. За словами чиновників і дипломатів, дискусії про посилення режиму контролю в ЄС відкрили дебати про те, де має бути розподіл відповідальності між Брюсселем і європейськими столицями, коли мова йде про «поліцейські заходи».

Розрізнена система контролю

«Звичайно, було б зручніше для всіх, якби цим займалася одна установа на рівні ЄС», - сказав виконуючий обов’язки директора підрозділу фінансової розвідки Латвії Томс Платаціс.

Латвія криміналізувала порушення санкцій, тоді як інші країни ЄС цього не зробили, тому порушники можуть «шукати інші країни, де обхід санкцій несе менше потенційного покарання», сказав він.

Запроваджуючи чергові раунди санкцій, країни ЄС намагалися обмежити їхній вплив на власний фінансовий стан і на світову економіку загалом. Іноді це призводило до тривалих дискусій між країнами блоку щодо винятків та вимог до звітності.

«З кожним раундом санкцій ми робимо крок вперед з новими заходами і крок назад з новими винятками», - сказав один високопоставлений європейський міністр.

Деякі країни ЄС ставляться до виконання санкцій з меншим ентузіазмом і роблять недостатньо, додав він.

«Забезпечення дотримання експортних санкцій не є тривіальним. Кожен уряд хоче, щоб всі інші країни застосовували їх, але вважає за краще бути поблажливим до власних компаній. Досвід експортних обмежень часів холодної війни це чітко демонструє. Таким чином, покладання відповідальності за виконання санкцій на національні уряди не завжди може спрацювати бездоганно», - сказала головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Беата Яворчик.