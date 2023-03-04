ГУР: РФ не має змоги виробляти радіолокаційні літаки А-50

Представник Головного управління розвідки Міноборони Українт Андрій Юсов заявив, що Росія зараз не може виготовляти радіолокаційні літаки А-50, як той, який нещодавно було пошкоджено на аеродромі у Білорусі. Про це Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

"Там є різні модифікації. Всього близько 10 різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти", — зазначив він.

За словами представника ГУР, виробляти літаки подібні до А-50 з подібними завданнями, станом на сьогодні, "здеградована промисловість Російської Федерації не здатна".

Водночас Юсов нагадав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.