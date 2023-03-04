ГУР: РФ не має змоги виробляти радіолокаційні літаки А-50

"Здеградована промисловість Російської Федерації не здатна зараз їх виготовляти", інформує ZN.ua.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Українт Андрій Юсов заявив, що Росія зараз не може виготовляти радіолокаційні літаки А-50, як той, який нещодавно було пошкоджено на аеродромі у Білорусі. Про це Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

"Там є різні модифікації. Всього близько 10 різних модифікації подібних літаків було. Інша справа не скільки їх є, а здатність їх виробляти", — зазначив він.

За словами представника ГУР, виробляти літаки подібні до А-50 з подібними завданнями, станом на сьогодні, "здеградована промисловість Російської Федерації не здатна".

Водночас Юсов нагадав, що закордонні постачальники реагують на загрозу вторинних санкції.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні"Зібрати всіх, щоб ізолювати одних": Зеленський оцінив документ Пекіна щодо закінчення війни в Україні
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Окупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілуОкупанти знищили школу в Авдіївці: фото наслідків обстрілу
Блок рекламы


Похожие новости
Саудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогоюСаудівська Аравія відправила Україні три літаки з гуманітарною допомогою
Атака на А-50 в Білорусі: Ігнат розповів, чи зникла небезпека обстрілу України "Кинджалами"Атака на А-50 в Білорусі: Ігнат розповів, чи зникла небезпека обстрілу України "Кинджалами"
Усього у Росії є дев'ять літаків А-50. Один з них вчора постраждав у Мачулищах — моніторингова групаУсього у Росії є дев'ять літаків А-50. Один з них вчора постраждав у Мачулищах — моніторингова група
Британія допоможе державам, які вже зараз вирішать передати Україні літаки – СунакБританія допоможе державам, які вже зараз вирішать передати Україні літаки – Сунак
НАТО має ресурси, щоб виробляти необхідну для України кількість боєприпасів – МЗС ПольщіНАТО має ресурси, щоб виробляти необхідну для України кількість боєприпасів – МЗС Польщі
Військові літаки РФ все частіше наближаються до повітряного простору НАТО — ЗМІВійськові літаки РФ все частіше наближаються до повітряного простору НАТО — ЗМІ
Чехія допомагатиме Україні виробляти бронетехнікуЧехія допомагатиме Україні виробляти бронетехніку
У Повітряних силах розповіли, чому Україні потрібні військові літаки західного зразкаУ Повітряних силах розповіли, чому Україні потрібні військові літаки західного зразка
Наступний "Рамштайн" може принести Україні літаки — СібігаНаступний "Рамштайн" може принести Україні літаки — Сібіга
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Последние новости
Подгружаем последние новости