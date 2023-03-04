Турецька опозиція розкололася і ризикує розвалитись: причина

Партії навіть не змогли обрати назву для майбутнього блоку, інформує ZN.ua.

Турецька опозиція розкололася і ризикує розвалитись: причина
© Anadolu Agency

Шість опозиційних партій Туреччини не можуть домовитись про висування єдиного кандидата, який міг би кинути виклик чинному президенту Реджепу Таїпу Ердогану на майбутніх виборах, які обіцяють бути максимально напруженими за всі 20 років його правління, пише POLITICO.

Якщо сторони не зможуть порозумітись найближчими днями, розбіжності в їхньому таборі, ймовірно, зіграють на користь Ердогана, позиції якого аналітики вважають надзвичайно вразливим на тлі двозначної інфляції в країні та критики щодо його реакції на руйнівні землетруси минулого місяця, які забрали життя десятків тисяч людей.

Наступні президентські вибори в Туреччині, призначені на 14 травня і обіцяють стати одними з найбільш стратегічно значущих.

За результатами буде пильно спостерігати увесь світ, адже вони визначать, чи поведе Ердоган 85-мільйонну країну в більш традиціоналістському, релігійно консервативному напрямку, чи буде обраний новий лідер, який зможе відновити зіпсовані відносини із Заходом.

Ключовий член коаліції, лідер турецької правої «Хорошої партії» (IYI) Мерал Акшенер оголосила про вихід з альянсу, заявивши, що він «втратив здатність представляти волю нації».

Тріщини у широкомасштабному альянсі почали проявлятися в четвер, коли шість партій зустрілися, щоб обговорити вибір спільного кандидата на майбутніх президентських виборах, і не змогли домовитися про назву майбутнього блоку.

Акшенер пропонувала віддала перевагу меру Анкари Мансуру Явашу або меру Стамбула Екрему Імамоглу замість голови головної опозиційної партії Кемаля Кілічдароглу, який вважається фаворитом на це місце.

Саме це залишається головною дилемою для опозиції: підтримувати Кілічдароглу, 74-річного колишнього чиновника, який очолював лівоцентристську Республіканську народну партію (CHP) більше десяти років, чи свого однопартійця, мера Стамбула Імамоглу.

Кілічдароглу, якого називають «турецьким Ганді» за його худорляву статуру та скромний стиль, багато хто приписує останні успіх партії на виборах.

Проте аналітики сумніваються в його здатності кинути реальний виклик Ердогану, а політичні перемоги Кілічдароглу не втілилися в його рейтингах. Згідно з останніми опитуваннями, лише 40% населення Туреччини були задоволені тим, що він став головним лідером опозиції.

Багато хто вважає, що 52-річний Імамоглу, який поклав край 25-річному правлінню Партії Справедливості та Розвитку в Стамбулі після обрання у 2019 році, може стати більш динамічним кандидатом.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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