Опозиція Грузії вимагає відставки уряду й дострокових парламентських виборів – ЗМІ

Під час масових акцій протесту, які продовжуються на території Грузії на тлі ухвалення парламентом у першому читанні проросійського законопроєкту про "іноагентів", опозиційні політики висунули вимогу щодо відставки уряду й проведення дострокових виборів у парламент, передає місцевий телеканал " Руставі 2 ".

Як зазначається, опозиціонери звернулися до учасників мітингу з трибуни зі словами про необхідність зміни влади в Грузії. Частина політиків заявила, що протести не припиняться, поки вони не переконаються, що держава взяла чіткий курс у бік Європи.

Зокрема, уже відомо про плани протестувальників продовжити акції у Тбілісі в першій половині п’ятниці, 10 березня.