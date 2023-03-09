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2023-03-09
Опозиція Грузії вимагає відставки уряду й дострокових парламентських виборів – ЗМІ
© Новости Грузия
Під час масових акцій протесту, які продовжуються на території Грузії на тлі ухвалення парламентом у першому читанні проросійського законопроєкту про "іноагентів", опозиційні політики висунули вимогу щодо відставки уряду й проведення дострокових виборів у парламент, передає місцевий телеканал "
Як зазначається, опозиціонери звернулися до учасників мітингу з трибуни зі словами про необхідність зміни влади в Грузії. Частина політиків заявила, що протести не припиняться, поки вони не переконаються, що держава взяла чіткий курс у бік Європи.
Зокрема, уже відомо про плани протестувальників продовжити акції у Тбілісі в першій половині п’ятниці, 10 березня.
Максим Царук, ZN.ua