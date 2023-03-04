За моїми оцінками, війна триватиме ще щонайменше рік – Назаров
За словами радника Валерія Залужного, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти РФ на полі бою, інформує
Головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров розповів про те, скільки ще триватиме війна, та коли Україна піде у великий контрнаступ. Про це він
"У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік", — зазначив Назаров.
Він також наголосив, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти РФ на полі бою.
"Ми знаємо, що, враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові", — сказав радник Залужного.
Генерал нагадав, що відвоювати території вийде в рамках великого контрнаступу.
"Як наш великий наступ у Харкові, де ми розгромили багато сил противника і звільнили велику територію. Або як наступ у Херсоні", — додав він.
На запитання коли почнеться наступ ЗСУ з метою повернення більшої кількості територій, Назаров відповів, що перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери.
"Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатню кількість боєприпасів", — сказав генерал Назаров.