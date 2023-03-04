За моїми оцінками, війна триватиме ще щонайменше рік – Назаров

За словами радника Валерія Залужного, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти РФ на полі бою, інформує ZN.ua.

За моїми оцінками, війна триватиме ще щонайменше рік – Назаров
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Головний радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров розповів про те, скільки ще триватиме війна, та коли Україна піде у великий контрнаступ. Про це він повідомив у інтерв’ю Der Spiegel.

"У лютому 2022 року я вже передбачав, що конфлікт триватиме щонайменше рік, а можливо, і більше. Зараз, за моїми оцінками, він триватиме ще щонайменше рік", — зазначив Назаров.

Він також наголосив, щоб війна закінчилася, Україна повинна перемогти РФ на полі бою.

"Ми знаємо, що, враховуючи розміри Росії та її ядерну зброю, неможливо завдати їй повної поразки в сенсі беззастережної капітуляції. Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає у відвоюванні територій на Азовському морі та Кримському півострові", — сказав радник Залужного.

Генерал нагадав, що відвоювати території вийде в рамках великого контрнаступу.

"Як наш великий наступ у Харкові, де ми розгромили багато сил противника і звільнили велику територію. Або як наступ у Херсоні", — додав він.

На запитання коли почнеться наступ ЗСУ з метою повернення більшої кількості територій, Назаров відповів, що перед контрнаступом необхідно змістовно підготуватись та дочекатись допомоги, яку нам раніше пообіцяли партнери.

"Коли танки, які нам обіцяли, прийдуть в Україну; коли будуть навчені екіпажі та підготовлені кадри; коли отримаємо достатню кількість боєприпасів", — сказав генерал Назаров.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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