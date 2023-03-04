Нейтралітет Австрії може бути використаний для майбутніх переговорів Росії та України – Земан

Президент Чехії Мілош Земан, якого наступного тижня замінить новообраний Петер Павел, у своїй резиденції в Празькому Граді прийняв австрійського лідера Александра Ван дер Беллена. Про це повідомляє ?TK.

У виданні розповідають, що Земан подякував своєму австрійському колезі за підтримку чеської меншини в його країні. Сторони обговорили також будівництво автомагістралей та ядерну енергетику, до яких Прага й Відень мають різні підходи.

Президент Чехії за підсумками переговорів також заявив, що він із Ван дер Белленом дійшли згоди у питаннях, що стосуються України.

Австрійський лідер у свою чергу назвав вражаючою підтримку України з боку Чехії в усіх сферах, а також відзначив чеське головування в ЄС у другій половині 2022 року, коли Прага зуміла продемонструвати європейську солідарність навіть під час повномасштабної війни в Європі.

"Я сказав президенту, що нейтралітет Австрії може в певних контекстах дозволити цій країні зіграти посередницьку роль у випадку (переговорів) України й Росії", – зазначив Земан, згадавши також про можливість посередництва в минулому у випадку з Китаєм або Сербією.

Водночас Ван дер Беллен додав, що Австрія дотримується військового нейтралітету, але нейтралітет не означає байдужості. Він наголосив на важливості того, щоб ЄС тримався разом і не дозволяв себе розділити.