Потепління ускладнить наступ будь-якої сторони під Бахмутом – британська розвідка

Підвищення температури в Україні зараз створює бездоріжжя, яке обмежує пересування по пересіченій місцевості. Водночас, як підкреслюють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, погане пересування, зазвичай, забезпечує певну військову перевагу силам, що обороняються.

На сході України, де українські війська продовжують оборону Бахмута, денна температура ґрунту підвищилася і зараз значно вище нуля. За даними синоптиків нічні заморозки та денні відлиги ймовірні до наступного тижня.

Прогнозоване потепління на решту весни ще більше зменшить можливіть пересування по пересічній місцевості.

«Майже напевно, що до кінця березня пересування по місцевості буде найгіршим. Це посилить тертя наземним операціям і ускладнить рух важкої бронетехніки по бездоріжжю, особливо по збуреному ґрунту в районі Бахмута», - зазначають експерти.