Розвідка США не виявила доказів причетності РФ та інших держав до «гаванського синдрому»

У США опублікували доповідь з висновками.

Розвідка США не виявила доказів причетності РФ та інших держав до «гаванського синдрому»
© unsplash/sincerelydavidcohen

Загадковий набір симптомів, відомий як «гаванський синдром», не був викликаний «енергетичною зброєю» або діями іноземного супротивника. Такого висновку дійшла американська розвідка, повідомляє The Guardian.

Цей висновок є підсумком багаторічного розслідування приблизно тисячі «аномальних випадків зі здоров'ям» серед американських дипломатів, шпигунів та інших співробітників посольств і місій США по всьому світу.

Постраждалі повідомляли про черепно-мозкові травми, втрату слуху, запаморочення і дивні слухові відчуття, серед інших симптомів. Багато хто підозрював, що вони стали жертвами цілеспрямованої атаки з використанням якогось виду «енергетичної зброї».

З семи розвідувальних служб, які проводили розслідування, п'ять визначили, що наявні розвідувальні дані послідовно вказують відсутність причетності супротивників США до інцидентів, про які повідомлялося, згідно з незасекреченою версією звіту, оприлюдненого комітетом з розвідки Палати представників Конгресу США.

Ці п'ять відомств вважають причетність іноземного супротивника «дуже малоймовірною». Про результати дослідження першою повідомила газета Washington Post.

За словами неназваних чиновників, оцінка включала детальну роботу з аналізу випадків синдрому на предмет виявлення закономірностей, які могли б їх пов'язати, а також пошук за допомогою криміналістики і геолокаційних даних доказів застосування енергетичної зброї.

Посадовці повідомили Washington Post, що вони відкриті до нових доказів того, що іноземний супротивник розробив енергетичну зброю, але не вірять, що Росія або будь-яка інша іноземна держава була причетна до цих випадків.

За даними AP, яке було поінформоване про звіт, в деяких випадках США змогли виявити розгубленість і підозри серед урядів супротивників, які вважали, що повідомлення про синдром можуть бути якоюсь американською змовою.

Розвідувальні служби «вважають, що немає достовірних доказів того, що іноземний супротивник має зброю або пристрій для збору даних», які можуть викликати подібні симптоми.

Ця оцінка суперечить доповіді групи вчених-експертів від 2022 року, яка визначила імпульсну електромагнітну енергію та ультразвук як можливі причини «гаванського синдрому».

Група була скликана у 2021 році директором національної розвідки та директором ЦРУ. Вона встановила, що деякі випадки не можна пояснити факторами здоров'я або навколишнього середовища, і припустила, що існують пристрої, які можуть викликати такі симптоми.

Але в новому звіті йдеться про те, що початкові медичні дослідження, які привели експертів до думки, що такі симптоми «є новим медичним синдромом або послідовною моделлю травм», страждають від «методологічних обмежень». У звіті також зазначається, що ранній аналіз підозрюваних інцидентів на Кубі в 2016 і 2018 роках включав критичні припущення, які не були підтверджені подальшим медичним і технічним аналізом.

На тлі цього, а також доказів, які вказують на відсутність причетності іноземного супротивника, причинного механізму або унікального синдрому, пов'язаного з такими випадками, розвідувальні відомства оцінюють, що симптоми, про які повідомляв американський персонал, «ймовірно, були наслідком факторів, які не стосуються впливу іноземного супротивника, таких як попередні стани, звичайні захворювання і фактори навколишнього середовища», йдеться в звіті.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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