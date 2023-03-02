Черговий теракт від Росії - ракета окупантів влучила у житловий будинок у Запоріжжі: всі подробиці, фото та відео

Позаминулої ночі Росія знову атакувала Україну "шахедами", а в ніч на четвер, 2 березня, російська армія завдала удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Запоріжжі, практично повністю зруйновано один під'їзд з першого по п'ятий поверх, є жертви.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Апостроф .

"Люди перебувають під завалами. За попередньою інформацією, загинули 2 особи... Усі відповідні служби працюють", - написав він о 2:10.

На місці розгорнули пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту. Постраждалих людей евакуювали комунальними автобусами. На місці працюють також психологи.

Місцеві паблики пишуть, що серед врятованих мешканців постраждалого будинку – вагітна жінка.

Як повідомляє ДСНС, станом на 04:30 було врятовано 8 осіб, їх госпіталізували для огляду. Ще 20 людей евакуйовано. З-під завалів деблоковано одну загиблу людину.