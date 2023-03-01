В окупованому Криму пролунали потужні вибухи: "Хороший був бабах"

Сьогодні, 1 березня, на півдні тимчасово окупованого Криму було чути гучні вибухи. Причина поки що невідома.

Про це пишуть місцеві телеграми канали.

Повідомляє, що вибух почули мешканці Ялти, Гурзуфа та інших населених пунктів ПБК. У них затремтіли меблі, вікна, сигналізації машин спрацювали в окрузі.

При цьому на тлі вибухів було чути звуки літаків, що летять.

Крім того, вибух чули і жителі Бахчисараю. За їхньою інформацією, він пролунав у районі військової частини на Сімферопольській вулиці. Можливо, це була робота ППО.

"Звук вибуху з Бахчисараю долетів аж до Північної сторони Севастополя. Хороший був бабах. По прямій там близько 25 кілометрів", - пишуть місцеві жителі.