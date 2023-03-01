Прапори України викликали скандал у Москві, фото: у Кремлі закликають запровадити заборону

прапор України, війна

У Москві в головному корпусі РУДН (російський університет дружби народів) вивісили українські прапори.

Пропагандистські ЗМІ Росії повідомляють, що пов'язано це з проведенням виставки «Земляцтво України», яку схвалили в адміністрації ВНЗ.

Зазначається також, що незважаючи на вісім спроб, адміністрація так і не дозволила росіянинам створити своє «Російське земляцтво» та брати участь у подібних заходах під російським прапором.

Міносвіти Росії призначило службову перевірку РУДН.

Проректор РУДН Сергій Базавлук у коментарі каналу заявив, що "місія університету полягає у тому, щоб "об'єднувати людей різних національностей".

Випадок викликав біль у п'ятій точці і головного рупора Кремля Пєскова, який "закликав запровадити заборону на демонстрацію державної символіки України".

Дмитрий Песков

Такого висновку дійшов військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко, коментуючи атаку дронами-камікадзе.


Олексій Іонов, politeka.net





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