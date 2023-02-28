"На передову після 5 днів підготовки": українець розповів про кричущу ситуацію, яка сталася у Києві

мобілізація, повістка

Киянин розповів кричущу історію про те, як його вирішили відправити на передову лише після 5 днів підготовки.

Данило Бутенко зазначив, що 30 січня йому зателефонували з ТЦК Дніпровського району м.Києва і попросили прийти 2 лютого для "уточнення даних".

"Я, звичайно, розумів, до чого йде, але давно ухвалив для себе рішення не уникати призову: якщо прийде повістка - піду", - каже Данило.

2 лютого Бутенко прибув в ТЦК, де він пройшов медкомісію, отримав мобілізаційну повістку на 8 лютого. За освітою чоловік фізик і йому сказали, що це начебто врахується у ЗСУ.

"8 лютого прибув в ТЦК. Представники військової частини прибути не змогли. Постояв пів дня в чергах, щоб здати документи на військовий квиток. Отримав нову повістку на 15 лютого з уточненням, що приходити, тільки якщо попередньо зателефонують", - розказує Данило Бутенко.

На наступний день йому сателефонували і сказали з'явитися 17 в ТЦК на 7 ранку.

"Запитав, чи відомо, в який підрозділ мене відправлять. Сказали - 101 бригада. Погуглив, охорона генштабу. Подумав, що дуже непогано. Вікіпедія пише: "елітний підрозділ". Зараз це видається першокласним цинічним жартом", - каже він.

мобилизация, призыв

17 лютого хлопець прибув в ТЦК. Його і ще 4 людей повезли у військову частину, де розташована 101 бригада. Там їх зустрів заступник командира 12 роти з морально-психологічного забезпечення і почав відразу налаштовувати на те, що треба буде їхати на фронт, бо ситуація складна.

"Але на запитання "Скільки буде тривати підготовка?" відповів ухильно: "Нууу, залежно від спеціальності і ситуації на фронті. І взагалі вам все скажуть", - пригадує Данило.

Але після прибуття до тренувального табору (Київська область) на першому ж перекурі він дізнався, що весь батальйон (включаючи новачків) через декілька тижнів вирушає в Бахмут на нуль!

"Спочатку не вірилось. Думав, може їдуть тільки ті, хто тренувався вже кілька місяців і/або мав попередній військовий досвід, а новачків залишать в учєбці і відправлять в зону бойових дій вже в наступну ротацію. Я помилявся. Остаточно сумніви зникли після спілкування з командиром роти, який сказав, що їдуть всі, змінити вже нічого не можна, бо був наказ", - каже чоловік.

мобілізація в Україні, повістки

Він додав, що вся підготовка новачків становила 5 тренувальних днів: ознайомлення зі зброєю (базова техніка безпеки, неповний збір/розбір), 3 заняття з тактичної медицини, 3 заняття з піхотної тактики, стрільби (1 раз). З точки зору командування підрозділу цього цілком достатньо, щоб утримувати оборону в найгарячішій точці фронту.

"При цьому значно більше часу ми були на шикуваннях (я нарахував від 4 до 7 шикувань на день), ходили в наряди та виконували господарські роботи. А ще бігали з документами на КСП роти (бувало по 5 разів на день), хоча всі необхідні документи ми подавали до ТЦК. Загалом склалося враження, що для командування оформлення паперів важливіше за життя людей, якими вони командують (не впевнений взагалі чи вважають вони особовий склад за людей).

Є ще купа неадекватних ситуацій, про які я міг би розказати (і це за неповні 2 тижні), але суть влучно передав один із моїх побратимів: "Я тут вже просто втомився дивуватися".

Підсумовуючи, хочу сказати, що лякає не стільки перспектива опинитися на нулі без підготовки, скільки опинитися там з таким командуванням", - скаржиться Данило Бутенко.


Олексій Іонов, politeka.net





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"Салліван: F-16 не "не потрібні" Україні, просто це "питання на потім"
Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14Німеччина передасть Україні 18 танків Leopard 2 замість 14
Блок рекламы


Похожие новости
Інтенсивність боїв наростає – Зеленський про ситуацію в БахмутіІнтенсивність боїв наростає – Зеленський про ситуацію в Бахмуті
«Ви зайдете за 14 днів і не вийдете 14 років»: Міллі розповів про свою розмову з Герасімовим перед вторгненням в Україну«Ви зайдете за 14 днів і не вийдете 14 років»: Міллі розповів про свою розмову з Герасімовим перед вторгненням в Україну
Зеленський розповів про ситуацію на бахмутському напрямку: ворог знищує всеЗеленський розповів про ситуацію на бахмутському напрямку: ворог знищує все
Лукашенка побачив «унікальний момент» для завершення війни та розповів, з ким потрібно домовлятисьЛукашенка побачив «унікальний момент» для завершення війни та розповів, з ким потрібно домовлятись
Буданов розповів, чи планує Китай передати Росії зброюБуданов розповів, чи планує Китай передати Росії зброю
Politico: Директор ЦРУ в січні 2022 року розповів Зеленському, як саме Росія збирається захопити КиївPolitico: Директор ЦРУ в січні 2022 року розповів Зеленському, як саме Росія збирається захопити Київ
Директор ЦРУ розповів, коли він зрозумів, що Путін ухвалив рішення почати війну з УкраїноюДиректор ЦРУ розповів, коли він зрозумів, що Путін ухвалив рішення почати війну з Україною
NYT: Для потреб України у Болгарії відновили виробництво боєприпасів після 35-річної перервиNYT: Для потреб України у Болгарії відновили виробництво боєприпасів після 35-річної перерви
Делегація Саудівської Аравії в Києві оголосила про виділення Україні допомоги на $400 млнДелегація Саудівської Аравії в Києві оголосила про виділення Україні допомоги на $400 млн
Петр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війниПетр Павел пояснив, чому НАТО варто розглядати членство України саме після завершення війни
Последние новости
Подгружаем последние новости