"На передову після 5 днів підготовки": українець розповів про кричущу ситуацію, яка сталася у Києві

Киянин розповів кричущу історію про те, як його вирішили відправити на передову лише після 5 днів підготовки.

Данило Бутенко зазначив , що 30 січня йому зателефонували з ТЦК Дніпровського району м.Києва і попросили прийти 2 лютого для "уточнення даних".

"Я, звичайно, розумів, до чого йде, але давно ухвалив для себе рішення не уникати призову: якщо прийде повістка - піду", - каже Данило.

2 лютого Бутенко прибув в ТЦК, де він пройшов медкомісію, отримав мобілізаційну повістку на 8 лютого. За освітою чоловік фізик і йому сказали, що це начебто врахується у ЗСУ.

"8 лютого прибув в ТЦК. Представники військової частини прибути не змогли. Постояв пів дня в чергах, щоб здати документи на військовий квиток. Отримав нову повістку на 15 лютого з уточненням, що приходити, тільки якщо попередньо зателефонують", - розказує Данило Бутенко.

На наступний день йому сателефонували і сказали з'явитися 17 в ТЦК на 7 ранку.

"Запитав, чи відомо, в який підрозділ мене відправлять. Сказали - 101 бригада. Погуглив, охорона генштабу. Подумав, що дуже непогано. Вікіпедія пише: "елітний підрозділ". Зараз це видається першокласним цинічним жартом", - каже він.

17 лютого хлопець прибув в ТЦК. Його і ще 4 людей повезли у військову частину, де розташована 101 бригада. Там їх зустрів заступник командира 12 роти з морально-психологічного забезпечення і почав відразу налаштовувати на те, що треба буде їхати на фронт, бо ситуація складна.

"Але на запитання "Скільки буде тривати підготовка?" відповів ухильно: "Нууу, залежно від спеціальності і ситуації на фронті. І взагалі вам все скажуть", - пригадує Данило.

Але після прибуття до тренувального табору (Київська область) на першому ж перекурі він дізнався, що весь батальйон (включаючи новачків) через декілька тижнів вирушає в Бахмут на нуль!

"Спочатку не вірилось. Думав, може їдуть тільки ті, хто тренувався вже кілька місяців і/або мав попередній військовий досвід, а новачків залишать в учєбці і відправлять в зону бойових дій вже в наступну ротацію. Я помилявся. Остаточно сумніви зникли після спілкування з командиром роти, який сказав, що їдуть всі, змінити вже нічого не можна, бо був наказ", - каже чоловік.

Він додав, що вся підготовка новачків становила 5 тренувальних днів: ознайомлення зі зброєю (базова техніка безпеки, неповний збір/розбір), 3 заняття з тактичної медицини, 3 заняття з піхотної тактики, стрільби (1 раз). З точки зору командування підрозділу цього цілком достатньо, щоб утримувати оборону в найгарячішій точці фронту.

"При цьому значно більше часу ми були на шикуваннях (я нарахував від 4 до 7 шикувань на день), ходили в наряди та виконували господарські роботи. А ще бігали з документами на КСП роти (бувало по 5 разів на день), хоча всі необхідні документи ми подавали до ТЦК. Загалом склалося враження, що для командування оформлення паперів важливіше за життя людей, якими вони командують (не впевнений взагалі чи вважають вони особовий склад за людей).

Є ще купа неадекватних ситуацій, про які я міг би розказати (і це за неповні 2 тижні), але суть влучно передав один із моїх побратимів: "Я тут вже просто втомився дивуватися".

Підсумовуючи, хочу сказати, що лякає не стільки перспектива опинитися на нулі без підготовки, скільки опинитися там з таким командуванням", - скаржиться Данило Бутенко.