«Становить безпосередню загрозу нацбезпеці»: Безуглу хочуть відкликати з безпекового комітету ВР

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №9068, яка пропонує відкликати народну депутатку з фракції «Слуга народу» Мар’яну Безуглу з комітету національної безпеки, оборони та розвідки. Безуглу хочуть вивести з комітету через скандал із законопроєктом про можливість призначення міністром оборони військового. На сайті парламенту документ з’явився 28 лютого. Ініціатором виступив «слуга народу» Федір Веніславський.

«Прийняття даного проєкту акта покликане забезпечити ефективну роботу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в умовах воєнного стану, усунути потенційні загрози національній безпеці України», – йдеться у пояснювальній записці.

Згідно з пояснювальною запискою, Безугла 16 лютого надала комітету неправдиву інформацію щодо попереднього узгодження нею з ГУР МОУ редакції законопроєкту № 4210 , підготовленого до другого читання. Вказаний законопроєкт пропонує у період дії воєнного стану забезпечити можливість призначення міністром оборони України військового без його відставки зі служби. Щоправда, документально вона свої слова підтвердити не змогла. Своєю чергою очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що ГУР МОУ не підтримує законопроєкт №4210.

«Таким чином… Безугла Мар’яна Володимирівна свідомо ввела в оману народних депутатів України - членів Комітету…, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України», – йдеться в пояснювальній записці.

Там також сказано, що такі дії Безуглої, вчинені для спонукання депутатів до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.

«Такі дії народного депутата України Безуглої Мар’яни Володимирівни свідчать про неналежне виконання нею, як заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, своїх обов’язків, а її подальша робота в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану», – вказано в пояснювальній записці.