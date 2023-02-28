«Становить безпосередню загрозу нацбезпеці»: Безуглу хочуть відкликати з безпекового комітету ВР
Ініціатор проєкту постанови зазначив, що Безугла сказала неправду безпековому комітету щодо закону про призначення міністра оборони, інформує
У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови №9068, яка пропонує відкликати народну депутатку з фракції «Слуга народу» Мар’яну Безуглу з комітету національної безпеки, оборони та розвідки. Безуглу хочуть вивести з комітету через скандал із законопроєктом про можливість призначення міністром оборони військового. На
«Прийняття даного проєкту акта покликане забезпечити ефективну роботу Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в умовах воєнного стану, усунути потенційні загрози національній безпеці України», – йдеться у пояснювальній записці.
Згідно з пояснювальною запискою, Безугла 16 лютого надала комітету неправдиву інформацію щодо попереднього узгодження нею з ГУР МОУ редакції законопроєкту №
«Таким чином… Безугла Мар’яна Володимирівна свідомо ввела в оману народних депутатів України - членів Комітету…, що саме по собі містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 351 Кримінального Кодексу України», – йдеться в пояснювальній записці.
Там також сказано, що такі дії Безуглої, вчинені для спонукання депутатів до ухвалення чи не ухвалення рішень з питань, що розглядаються комітетом, становить безпосередню загрозу національній безпеці України, особливо в умовах воєнного стану.
«Такі дії народного депутата України Безуглої Мар’яни Володимирівни свідчать про неналежне виконання нею, як заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, своїх обов’язків, а її подальша робота в Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки створює загрози національній безпеці України в умовах воєнного стану», – вказано в пояснювальній записці.