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2023-02-28
Клімкін пояснив, які інтереси Китаю та Заходу стосовно Росії
Китаю вигідна слабка Росія, але не її дестабілізація.
Китай прагне використовувати ресурси Росії, водночас уникаючи дестабілізації. Проте наразі залежність Китаю від Росії зросла. Про це пише у статті для ZN.UA колишній голова МЗС Павло Клімкін.
"Китаю вигідна слабкіша Росія, однак критично невигідне доведення її до повного чи часткового колапсу, — це принесе фундаментальні ризики у всіх сферах".
Як зауважує Клімкін, інтереси колективного Заходу стосовно Росії та інтереси Китаю в цьому подібні.
Оксана Лебедина, ZN.ua