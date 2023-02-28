Клімкін пояснив, які інтереси Китаю та Заходу стосовно Росії

Китай прагне використовувати ресурси Росії, водночас уникаючи дестабілізації. Проте наразі залежність Китаю від Росії зросла. Про це пише у статті для ZN.UA колишній голова МЗС Павло Клімкін.

"Китаю вигідна слабкіша Росія, однак критично невигідне доведення її до повного чи часткового колапсу, — це принесе фундаментальні ризики у всіх сферах".

Як зауважує Клімкін, інтереси колективного Заходу стосовно Росії та інтереси Китаю в цьому подібні.