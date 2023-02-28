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2023-02-28
У Міноборони відзвітували про перший батальйон, який завершив навчання на БМП Bradley
Bradley – доволі потужні машини, які створювалася з урахуванням протидії у боях радянській техніці, інформує
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Перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк заявив, що перший батальйон ЗСУ у Німеччині завершив навчання на БМП Bradley. Про це він
«Перший батальйон ЗСУ завершив навчання з експлуатації БМП М2 Bradley. Українські військовослужбовці навчалися користуватися американськими БМП на базі США в Німеччині», – зазначив заступник міністра оборони.
Павлюк додав, що Bradley – доволі потужні машини, які створювалася з урахуванням протидії у боях радянській техніці.
Михайло Яровенко, ZN.ua