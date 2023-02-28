Скандал стався через УПЦ МП під Києвом, відео: не захотіли залишати церкву

Скандал стався через УПЦ МП під Києвом, відео: не захотіли залишати церкву

У Київській області на сесії Броварської міськради стався скандал, де представники УПЦ МП намагались переконати депутатів не голосувати за рішення про передачу земельної ділянки під требухівською церквою у власність ПЦУ.

Як повідомляє Трибуна, на сесію прийшов Михайло Павлюк - колишній настоятель Свято-Покровського храму с. Требухів.

Він, апелюючи до ухвал суду, намагався переконати депутатів не голосувати про передачу земельної ділянки під требухівською церквою іншому патріархату - ПЦУ.

Проте депутати не стали навіть його слухати і ухвалили про передачу земельної ділянки розміром 0,4626 га на вул. Броварській, 1 у підпорядкування РО «Релігійна громада парафія на честь покрови Божої матері » ПЦУ депутати ухвалили 28-ма голосами. Зал привітав рішення оплесками.

Місцеві мешканці підтримали таке рішення депутатів:

"Московська консерва качає права в країні, яку бомблять його хазяїни";

"П..дуй к чертям собачим, гундяєвський кивделик! До побачення!;

"От отче Михайло і нехай будує собі церкву та своїй секті, чого ви до Требухівської церкви прицепились.,це церква всього села, але не ваша московська секта".


Олексій Іонов, politeka.net





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