В Кремлі відмовились коментувати вибухи на білоруському аеродромі «Мачулищі»

Кажуть, все сказали в Мінську, але там не коментували інцидент, інформує ZN.ua.

В Кремлі відмовились коментувати вибухи на білоруському аеродромі «Мачулищі»
© Википедия

Офіційний речник Кремля Дмітрій Пєсков відмовився коментувати вибухи та пошкодження російського літака ДРЛО А-50У на військовому аеродромі «Мачулищі» поблизу Мінська.

«Ні, нам нема чого тут сказати. Це все-таки інформація, яка була опублікована, в ній йшлося про Білорусь, і Білорусь спростувала», - сказав Пєсков журналістам під час брифінгу у понеділок. .

Водночас в Білорусі офіційно інцидент не коментували загалі, а аеродром біля Мінська повністю знаходиться у користуванні російських війсь. Саме звідси регулярно піднімаються літаки МіГ-31, які можуть бути носіями ракет «Кинжал» та через які по всій Україні оголошується повітряна тривога.

При цьому Пєсков додав, що Путін та Лукашенко «ведуть насичений діалог на постійній основі», і не про кожен контакт є публічне повідомлення.

Водночас білоруські ЗМІ зазначають, що сьогодні у самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенка проходить "вузька нарада із силовиками", на якій присутні Держсекретар Радбезу, міністри внутрішніх справ та оборони, голови КДБ та Держприкордонкомітету РБ.


Ірина Знась, ZN.ua





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